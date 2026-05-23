CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

23.05.2026 11:16
CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın ve Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'in de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. 

7 İLDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMSI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 kişinin isimleri belli oldu. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Melda Tanışman Tutan

VELİ AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'in de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaffar Çiçek (solda)

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 13 İSİM

Gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

"Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay". 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Yapılması gereken yapılsın . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
