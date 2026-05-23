Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş’ın, ABD’nin New York kentinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Altaş’ın bir kafede oturduğu sırada sivil polisler tarafından kelepçelenerek götürüldüğü görüldü. Firari şüphelinin kısa süre önce yaptığı açıklamalarda cinayetle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atması ise dosyayı yeniden gündeme taşıdı.

NEW YORK’TA GÖZALTINA ALINDI

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın ABD’de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in servis ettiği görüntülerde, Altaş’ın New York’taki bir kafede oturduğu sırada sivil polislerin yanına gelerek kelepçe taktığı ve gözaltına aldığı anlar yer aldı.

15 ŞÜPHELİDEN 12’Sİ TUTUKLANMIŞTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

“BU OLAY ARTIK ÇÖZÜLSÜN”

Umut Altaş gözaltına alınmadan verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne süren Altaş, “O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, ‘Çok bağırıyordu ben de sıktım’ dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERLE İLGİLİ 2 TAHMİNİM VAR"

Altaş ayrıca Gülistan Doku’nun viyadükte öldürüldüğünü düşündüğünü öne sürerek cesedin taşınmış olabileceğini iddia etmişti. Cesedin tam yerini bilmediğini söyleyen Altaş, Bayraktepe ve Aktuluk Mahallesi çevresini işaret ederek oralara gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söylemişti.

BAKAN GÜRLEK UMUT İÇİN "OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ" DEMİŞTİ

"Ucu nereye giderse gitsin" açıklamasının akabinde 6 yıl sonra raftan indirilen dosyayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. İadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.