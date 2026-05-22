TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, maç önü seremonilerinde yıllardır uygulanan pankart düzeniyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. TFF, takımların pankartla sahaya çıkma uygulamasının sona erdiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada yeni uygulamanın Yönetim Kurulu kararıyla hayata geçirildiği belirtildi. Federasyonun açıklaması kısa sürede futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.
TFF açıklamasında, maçlarda seremoni ve ısınma bölümlerinde pankartla sahaya çıkılması uygulamasına son verildiği ifade edildi. Kararın tüm profesyonel liglerde geçerli olacağı öğrenildi.
Federasyon kararın gerekçesine ilişkin de bilgi verdi. Açıklamada UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."
