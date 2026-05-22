Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfakların en sık kullanılan küçük ev aletlerinden biri olan kettle’lar, son dönemde mikroplastik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle plastik bileşen içeren modellerin yüksek sıcaklığa sürekli maruz kalmasının sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor. Bilim insanları, sıcak suyun plastik yüzeylerle temasının uzun vadede mikroplastik salınımına yol açabileceğine dikkat çekerken, uzmanlar daha güvenli alternatif ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

ARAŞTIRMALAR MİKROPLASTİK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

npj Emerging Contaminants dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, plastik parçalar içeren kettle’ların kullanımı sırasında gözle görülmeyen mikroplastik parçacıkları suya karışabiliyor. Uzmanlar, bu parçacıkların çıplak gözle fark edilmese de düzenli kullanımda zamanla insan vücuduna alınabileceğini ifade ediyor. Araştırmalarda özellikle polipropilen (PP), ABS ve polikarbonat gibi plastik malzemelerin yüksek sıcaklık altında yapısal bozulma yaşayabildiği belirtildi.

SICAKLIK ARTTIKÇA SALINIM YÜKSELİYOR

Aile Hekimi Dr. Joseph Mercola’nın dikkat çektiği Trinity College Dublin araştırmasına göre, polipropilen içeren ürünlerde su sıcaklığı arttıkça mikroplastik salınımı ciddi oranda yükseliyor.

Araştırmada;

25 derecede litre başına yaklaşık 0,6 milyon parçacık,

95 derecede ise yaklaşık 55 milyon parçacık tespit edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, kettle’ların her gün bu sıcaklıklara ulaştığını hatırlatarak özellikle düşük kaliteli plastik ürünlerde riskin daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

MİKROPLASTİKLER İNSAN VÜCUDUNDA DA TESPİT EDİLDİ

Son yıllarda yapılan birçok araştırma, mikroplastiklerin yalnızca denizlerde değil; içme suyu, tuz, balık, insan kanı ve akciğer dokusunda da tespit edildiğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim kurulları, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin hâlâ araştırıldığını belirtirken, sıcaklıkla temas eden plastik ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR HANGİ MODELLERİ ÖNERİYOR?

Uzmanlara göre en güvenli seçenekler arasında:

Paslanmaz çelik,

Cam,

İç yüzeyi açıkça belirtilmiş seramik kettle’lar yer alıyor.

Paslanmaz çeliğin sıcak suyla temas ettiğinde zararlı madde salma ihtimalinin çok daha düşük olduğu belirtilirken, bu ürünlerin daha dayanıklı olması ve içeceğin tadını değiştirmemesi de avantajları arasında gösteriliyor.