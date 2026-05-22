Afyoncu Tunus’ta konuştu: Ortak miras ve iş birliği vurgusu

22.05.2026 14:23
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Tunus’ta katıldığı konferansta Türkiye ile Tunus arasındaki ortak tarihî miras ve iş birliği alanlarına dikkat çekti. Afyoncu, tarihin sade anlatımla geniş kitlelere ulaşabileceğini belirtirken, Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki etkisine değindi. Konferansta askerî eğitim iş birlikleri, kültürel benzerlikler ve iki ülke arasındaki tarihî bağlar ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen “Türk-Tunus Ortak Mirası” başlıklı konferans, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte iki ülke arasındaki tarihî, kültürel ve askerî ilişkiler ele alındı.

“TARİH ANLAŞILIR ANLATILDIĞINDA İLGİ GÖRÜR”

Konuşmasında Türkiye’de tarihin geniş kitlelere ulaşmasında sade anlatımın önemine değinen Afyoncu, İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı ile birlikte yürüttükleri çalışmaların bu sürece katkı sağladığını belirtti.

Afyoncu, “Tarih, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatıldığında ilgi görür. Ezbere dayalı ve tekdüze anlatım ise insanları uzaklaştırır.” ifadelerini kullandı.

OSMANLI DÖNEMİ VE BÖLGESEL ETKİ

Tunus’un tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Afyoncu, Osmanlı’nın 16. yüzyılda bölgeye müdahalesinin Kuzey Afrika’nın seyrini etkilediğini söyledi.

Afyoncu, Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis ve Kılıç Ali Paşa gibi isimlerin faaliyetlerine değinerek, Tunus’un 1534, 1569 ve 1574 yıllarında üç kez fethedildiğini hatırlattı.

Osmanlı’nın yerel unsurlarla iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Afyoncu, bunun bölgenin tarihsel gelişiminde etkili olduğunu ifade etti.

“İŞ BİRLİĞİ STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR”

Güncel gelişmelere de değinen Afyoncu, dünyada yeni bir belirsizlik döneminin yaşandığını belirterek, dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Afyoncu, ortak tarih ve kültür bağlarına sahip ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

ASKERÎ EĞİTİMDE ORTAK ZEMİN

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yürütülen faaliyetlere değinen Afyoncu, yaklaşık 50 ülkeden askeri öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü, Tunus’un da bu ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Bu iş birliklerinin ordular arasında ortak bir anlayış oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

“TUNUS TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA TANINMALI”

Konferansın moderatörlüğünü üstlenen Ahmet Misbah Demircan ise etkinliğin iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını ifade etti.

Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki tarihî bağların daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerin karşılıklı farkındalığı artırdığını söyledi.

Tunusluların Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Demircan, her yıl çok sayıda Tunus vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

KÜLTÜREL ORTAKLIKLAR ÖNE ÇIKTI

Konferansta, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler de gündeme geldi. Mimari, mutfak kültürü ve günlük yaşamda Osmanlı mirasının izlerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

TURGUT REİS’İN TORUNU DA KATILDI

Etkinliğe katılan veteriner hekim Yusuf Dargus, Turgut Reis’in soyundan geldiğini belirterek, Tunus’ta “Dargus” ailesi olarak tanındıklarını ifade etti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

