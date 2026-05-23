Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gitti.
Aziz Yıldırım, özel uçakla geldiği Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda yoğun ilgiyle karşılandı. Yıldırım’ı havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol karşıladı.
Havalimanında toplanan vatandaşlar ve Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli ismin Şanlıurfa ziyareti sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip edildi.
Aziz Yıldırım daha sonra Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ne geçti. Dernek binasında adım atacak yer kalmadığı, salonun tamamen dolduğu görüldü.
Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın dernek üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantıda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
Aziz Yıldırım’ın Şanlıurfa programı kapsamında kentteki tarihi bölgeleri de ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Şanlıurfa’daki yoğun ilgi dikkat çekti.
