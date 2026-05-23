Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

23.05.2026 12:45
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa’da yoğun ilgiyle karşılandı. Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’nde salonun tıklım tıklım dolduğu görüldü.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gitti.

ÖZEL UÇAKLA ŞANLIURFA’YA GELDİ

Aziz Yıldırım, özel uçakla geldiği Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda yoğun ilgiyle karşılandı. Yıldırım’ı havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol karşıladı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Havalimanında toplanan vatandaşlar ve Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli ismin Şanlıurfa ziyareti sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip edildi.

DERNEKTE TIKLIM TIKLIM KALABALIK

Aziz Yıldırım daha sonra Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ne geçti. Dernek binasında adım atacak yer kalmadığı, salonun tamamen dolduğu görüldü.

BASINA KAPALI TOPLANTI YAPACAK

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın dernek üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantıda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

TARİHİ BÖLGELERİ DE GEZECEK

Aziz Yıldırım’ın Şanlıurfa programı kapsamında kentteki tarihi bölgeleri de ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Şanlıurfa’daki yoğun ilgi dikkat çekti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
