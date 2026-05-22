Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

22.05.2026 15:48
Cagliari’nin, Beşiktaş’tan kiraladığı Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öne sürüldü. Genç futbolcunun da İtalya’da kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş’ın sezon başında Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalya’dan dikkat çeken bir karar çıktı. İtalyan ekibinin genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

CAGLIARI OPSİYONU KULLANMAYACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Kulübün bu kararını genç futbolcuya da ilettiği belirtildi.

SEMİH DE KALMAK İSTEMİYOR

Haberde Semih Kılıçsoy’un da Cagliari’de kariyerine devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda yeniden Beşiktaş’a dönmesi bekleniyor.

İTALYA’DA 25 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplam 25 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ PLANLAMA

Semih Kılıçsoy’un geri dönüşü sonrası Beşiktaş yönetiminin genç oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların yeni sezon kadro planlamasında Semih’in durumunun önemli başlıklardan biri olacağı belirtiliyor.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Semih Kılıçsoy’un kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Genç futbolcunun yeniden Süper Lig’de forma giymesi ihtimali güçlenmiş durumda.

