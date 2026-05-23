Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı “mutlak butlan” kararı ardından Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP İstanbul İl Başkanı kayyumu Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Tekin, "CHP Grup Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'e başarılar dilerim. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar. Türkiye'nin beklediği tablo buydu" dedi.

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

"Kurultay ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt veren Tekin, "Bana göre kurultay 7-8 aydan önce olmaz." şeklinde konuştu.

"İHRAÇ EDİLENLER PARTİYE GERİ DÖNECEK"

Özgür Özel döneminde CHP'den ihraç edilen isimlerin partiye geri döneceğini ifade eden Tekin, "Butlan demek, Özel yönetimindeki tüm kararların iptal olması demektir. Onlara hayırlı olsun, üyelikleri devam edecek. Bu sayı 1800 civarında. Baba ocağına geri döndüler." ifadelerini kullandı.