Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

23.05.2026 13:26
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, teknik direktör görüşmelerinin sürdüğünü açıklarken, “Dünya yıldızlarını getireceğim. Cezaysa da ceza hazırız” sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“SEÇİMDEN ÖNCE HOCAYI AÇIKLAYACAĞIZ”

Teknik direktör görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Hakan Safi, Süper Lig’i bilen bir hocanın önemine vurgu yaptı. Safi, “Teknik direktör için görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye Ligi’ni bilen hoca ile Fenerbahçe şampiyonluğu kazanabilir. Burayı bilen hoca önemli, fikstür önemli. Hepsini dikkatli şekilde takip ediyoruz. Seçimden önce teknik direktörü açıklayacağız” dedi.

“DÜNYA YILDIZLARINI GETİRECEĞİM”

Transfer konusunda da iddialı konuşan Safi, dünya yıldızları için her şeyi göze aldıklarını söyledi. Hakan Safi, “Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe’nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜNÜ UNUTTU”

Safi açıklamalarında camiadaki sorunlara da değindi. Fenerbahçe’nin iç çekişmeler nedeniyle potansiyelinden uzaklaştığını söyleyen başkan adayı, “Fenerbahçe maalesef büyüklüğünü unuttu. İçerdeki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı” dedi.

“TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIZ”

Göreve gelmeleri halinde büyük hedeflerle hareket edeceklerini belirten Safi, “Beklentilerin farkındayım, saha içini çözeceğiz. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız” ifadelerini kullandı.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Seçim sonucundan bağımsız şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Hakan Safi, “Bizler 7 Haziran’da sonuç ne olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
