Diyarbakır'da sıfır atık ve iklim dönüşümü için yeni yol haritası açıklandı
Diyarbakır'da sıfır atık ve iklim dönüşümü için yeni yol haritası açıklandı

Diyarbakır’da sıfır atık ve iklim dönüşümü için yeni yol haritası açıklandı
22.05.2026 15:40
Diyarbakır’da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda kentin çevre ve iklim dönüşümüne yönelik stratejik hedefler açıklandı. 2027 yılı için “Diyarbakır Sıfır Atık Yılı” hedefi ortaya konulurken; geri dönüşüm, su yönetimi, enerji verimliliği ve çevre farkındalığına yönelik kapsamlı projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Diyarbakır’da çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda önemli bir organizasyona imza atıldı. Sıfır Atık Vakfı tarafından “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla hayata geçirilen “ COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” kapsamında düzenlenen Diyarbakır Sıfır Atık Çalıştayı’nın sonuçları kamuoyuna açıklandı. Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sonuç konferansında, Diyarbakır’ın çevre politikalarına yön verecek stratejik hedefler duyuruldu.

Sıfır Atık Vakfı’nın, Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen organizasyona Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Çalıştayda kentteki çevre sorunları, atık yönetimi, su kaynakları ve iklim değişikliğine ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

DİYARBAKIR İÇİN “SIFIR ATIK YILI” HEDEFİ AÇIKLANDI

Konferansta konuşan Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, kent için hazırlanan “Sıfır Atık Hedef Belgesi”ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan hedefler arasında 2027 yılının “Diyarbakır Sıfır Atık Yılı” ilan edilmesi dikkat çekti.

Hazırlanan yol haritasında belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket edeceği tek merkezli bir yönetim modelinin kurulması planlanıyor. Halk pazarlarında oluşan organik atıkların komposta dönüştürülmesi, park ve kamusal alanlarda akıllı çöp konteynerlerinin yaygınlaştırılması, atık yağların ilçe bazlı toplanması ve kentte yeşil alanların artırılması da hedefler arasında yer aldı.

Çalıştayda ayrıca Dicle Üniversitesi’nin sıfır atık felsefesine uygun, enerji verimliliği yüksek ve kendi kendine yetebilen “eko kampüs” anlayışıyla geliştirilmesi yönünde öneriler sunuldu.

“GERÇEK PROBLEMLERİ COP31 GÜNDEMİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, çalıştayın temel amacının şehirlerin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek olduğunu söyledi. Ağırbaş, Türkiye genelinde yürütülen çalıştay serisinin çevre ve iklim değişikliği konusunda ortak akıl oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Ağırbaş, “COP31’de bu yıl ilk defa sahadaki gerçek problemleri Birleşmiş Milletler gündemine taşımak istiyoruz” ifadelerini kullanarak su stresi, iklim değişikliği ve çevresel krizlerin dünya genelinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Forumu kapsamında dünyanın birçok ülkesinden temsilcinin İstanbul’da bir araya geleceğini belirten Ağırbaş, çevre krizine karşı uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR’IN ÇEVRE VE İKLİM DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da konuşmasında çevre sorunlarının artık tüm dünyanın ortak meselesi haline geldiğini belirterek, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vali Zorluoğlu, Sıfır Atık Hareketi sayesinde geri dönüşüm oranlarında önemli artış yaşandığını belirterek, geri kazanılan atıkların ekonomiye milyarlarca liralık katkı sunduğunu söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ise iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu ifade ederek, su kaynakları üzerindeki baskı, kuraklık ve artan atık yükünün kentler için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

14 TEMATİK MASADA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Diyarbakır Sıfır Atık Çalıştayı kapsamında 14 farklı tematik masada teknik çalışmalar yürütüldü. Su yönetimi, enerji dönüşümü, organik atıklar, plastik kullanımı, sanayi atıkları, çevre finansmanı ve toplumsal farkındalık gibi başlıklarda uzmanlar tarafından çözüm önerileri geliştirildi.

Çalışmalar sonucunda Diyarbakır’ın güçlü yönleri arasında tarihi ve kültürel çeşitlilik, verimli tarım arazileri ve güçlü ulaşım ağı öne çıkarken; plansız yapılaşma, geri dönüşüm altyapısının yetersizliği, artan enerji tüketimi ve iklim değişikliğine bağlı riskler ise temel sorun alanları olarak sıralandı.

Yetkililer, oluşturulan “Sıfır Atık İl Danışma Kurulu” koordinasyonunda kentteki çalışmaların sürdürüleceğini ve çevre farkındalığını artırmaya yönelik projelerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
