Hakan Safi\'den Fenerbahçe Vizyonu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Kadıköy atmosferini yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Saha içini çözeceğiz, tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Stat ve tesisler konusunda adımlarımızı atacağız. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatmak için yola çıktık" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Hakan Safi çalışmalarını sürdürürken, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim kurulu listesini oluşturan kişilerle birlikte basın açıklaması yapan Hakan Safi, "Bugün bu masada oturanlarla, kampanyamızda gölgede canla başla çalışanlarla birlikte, çubukluya olan sorumluluğumuz adına, bizler için çok kıymetli olan Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Şanlı Fenerbahçe'mi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için 'Şampiyon Fenerbahçem, ne istersen iste benden' söylemiyle yola çıktım. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteği ile şevkim daha da arttı. Bana güç verdiler. Geçen eylül ayında verdiğim karar sonrasında bu kutsal yolculukta birbirinden değerli Fenerbahçelilerle dertlerimizi paylaştık. Yöneticilik teklif ettiğim her isimden büyük bir teveccüh gördüm. Bugün bu masada gördüğünüz tüm arkadaşlarım, Fenerbahçe konusunda aynı dertleri paylaşıyor. Camianın hafızasına hitap eden çok deneyimli isimleri yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Enerjisi, hırsı ve inanmışlığıyla gücümüze güç katan genç arkadaşlarımızı yanımızda görmek de ayrı bir gurur kaynağı. Fenerbahçe, bunu üzülerek söylüyorum; maalesef büyüklüğünü unuttu. Bu büyük camia, içerideki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı. Ben bu camianın hizmetkarıyım. Hiçbir zaman Fenerbahçeliye üstünlük taslamayacağız. Bizler 'Fenerbahçe'nin kendisiyiz' demeyeceğiz. Camianın, kongre üyeleri aracılığıyla bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. Ben takım oyununa inanan biriyim. Bu yönetim kurulu listesini oluştururken de 12 kişilik bir ekiple oturup istişare ettik. Fenerbahçe'miz adına alanında uzman, camianın kültürünü bilen, enerjisi yüksek, güçlü ve kararlı bir yönetim kurulu oluşturduk.

Bugün karşınızda Fenerbahçelilerin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isimler var. Fenerbahçe için tribünde, geçmiş yönetimlerde, aile içi toplantılarımızda emek veren isimler bizlere yön gösterecek. Fenerbahçe siyasetine yeni adım atan genç arkadaşlarımız da taze fikirleri ve enerjileriyle bizleri daha iyi noktalara taşıyacaklar. Göreceksiniz, bugün yönetim listesinde yer alan birçok isim, ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecekler. Şuna kalben inanıyorum, bu yönetim listesi önümüzdeki yıllarda birçok başkan adayı da çıkartacak. Karma bir yönetim kurulu oluşturmaya özen gösterdik. Finansal anlamda güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, kariyerlerinde çok başarılı isimleri bir araya getirdik. Türkiye'nin parmakla gösterilebilecek birçok önemli iş insanı, hiç tereddüt etmeden Fenerbahçe'sine hizmet etmek için kolları sıvadı" diye konuştu.

"Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin ta kendisidir"

Kalbi sarı-lacivertle atan herkese yakın olacaklarını aktaran Safi, "Bizler, Fenerbahçe yönetimine talip isimler olarak, camiamızın sorunlarını iyi biliyoruz. Öncelikle kalbi sarı-lacivertle atan herkese yakın olacağız. Yönetim ile camia arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracağız. Kibirli olmayacağız. Fenerbahçe'nin sahibi ben Fenerbahçeliyim diyendir. Bunun hep bilincinde olacağız. 7 Haziran'da kongre üyeleri bize bu kutsal görevi emanet ettiği ilk andan itibaren tüm gücümüzle Fenerbahçe için çalışmaya başlayacağız. Bugün Futbol AŞ için belirlediğimiz isimlerden birkaçı da aramızda. Yönetim kurulu ve Futbol AŞ listelerini oluştururken zorlandığımız tek nokta, teveccüh gösteren onlarca isim arasından seçim yapmak oldu. Bir akil adamlar kurulu oluşturmaya karar verdik. Camianın tecrübeli isimlerini bir araya getirip, düzenli olarak Fenerbahçe hakkında görüşlerine başvuracağız. Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum yok. Ancak bu bir takım oyunu. Bu nedenle yönetim listesini belirlerken, her an Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Listedeki arkadaşlarım için mevki bir amaç değil. Ben Fenerbahçe'me katkı sağlamak için yöneticilik beklemedim. Yıllardır her alanda, Fenerbahçe'si için mücadele edenler olarak 7 Haziranda sonuç ne olursa olsun, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz küsenlerden, kriz anında uzak duranlardan olmayacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"Tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız"

Seçim kazanacaklarından emin olduğunu vurgulayan Safi, sözlerine şöyle devam etti: "Projelerimiz hazır, buluştuğumuz her Fenerbahçelinin derdini dinliyoruz. Büyük camiamızın her ferdinin beklentilerinin farkındayız. Saha içini çözeceğiz, tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Tribündeki dağınıklığın farkındayız, Kadıköy atmosferini yeniden inşa edeceğiz. Stat ve tesisler konusunda adımlarımızı atacağız. Fenerbahçe'nin entelektüel sermayesine sahip çıkacağız ve eğitim alanındaki sorunları da gidereceğiz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatmak için yola çıktık."

"Fenerbahçe, Türkiye Ligi'ni bilen hocayla ligi kazanabilir"

Teknik direktör konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Safi, "Bu sene ligimiz bitti. İlk toplanmamız 20-21 Haziran'da olacak gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nin de 20 Temmuz'da başlayacağını düşünerek hareket ediyoruz. Sandığa geldiğiniz zaman futbol takımıyla ilgili kafanızdaki tüm sorunları çözmüş olacağız. Stratejik davranmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Fenerbahçe'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Ben Türkiye Ligi'ni bilen hocayla çalışacağım derken aslında çok net fikrimi söyledim. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ben hala aynı yerdeyim. Fenerbahçe, Türkiye Ligi'ni bilen hocayla ligi kazanabilir. Hiç Türkiye Ligi'ni bilemeyen hocayla başlasanız 5-6 puan geri düşebiliyorsunuz. Fikstür ve Türkiye Ligi'ni bilen hoca önemli. Seçimden önce açıklayacağız" dedi.

"Dünya yıldızlarını entegre edeceğiz"

Futbol A takımının kadro planlamasına dair ise Hakan Safi, "Benim bildiğim 37-38 tane futbolcumuz var. 10+4 kuralı var. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Hepsinin planlarını yaptık. Gece gündüz onları planlıyoruz. Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını entegre edeceğiz. Ben Fenerbahçe'ye dünya yıldızları getireceğim. Getirip ondan sonra bakacağım neye uyuyor uymuyor diye. Kerem Aktürkoğlu'nu getirerek Türkiye'de olmayan bir modeli yaptım. Cezaysa, ceza. Yolları da var. Hukuçularla tartışıyoruz. Cezasının ne olduğunu nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi ve manevi olarak hazırız" diye konuştu.

"Saha dışı lobi çok önemli"

Saha içi kadar saha dışında da mücadele edeceklerini vurgulayan Safi, "Türkiye'de ve dünyada saha dışlı lobi de çok önemli. Her tarafta bu lobilerin olduğunu görüyorum. Lobi faaliyetleri çok önemli. Biz de onu tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye 'saha içi ve dışında en iyi kadrosunu kurarak devam edecek yoluna. Fenerbahçe saha dışında da şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin vazgeçilmez gerçekleri"

1959 öncesi şampiyonluklar hakkında konuşan Hakan Safi, "1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin vazgeçilmez gerçekleri. Zamanı gelince onları da alacağız. Biz de Fenerbahçe'nin başkan adayı olarak 1959 öncesi şampiyonlukların kırmızı çizgimiz olduğunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yapıyı biz kurarız"

"Yapı olduğuna inanıyor musunuz?" şeklinde soruya Safi, "Türkiye'de yapı var mı ? Biz o yapıya lobi diyoruz. Benim olduğum yerde kimse bize yapı falan kuramaz. Yapıyı biz kurarız" yanıtını verdi.

"Sevgili başkanım keşke 2018'den beri bu çağrıyı yapsaydı"

Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısıyla ilgili konuşan Safi, "Bu soruyu 2018'den beri keşke sayın başkana sorsaydınız. Bu kardeşiniz Galatasaray maçı öncesi mevcut yönetime destek oldu. Fenerbahçe sevgisi, başkan olsan da olmasan da hep üst akıldır. Her yerde destek olur, her yerde seversin. Sevgili başkanım keşke 2018'den beri bu çağrıyı her gün yapsaydı. O günden beri desteğini yapmayan, bana neden destek olmadı, elimi sıkmadı. Kişinin kendine yaptığı ayıbı kimse yapamaz" dedi.

Başkan adayı Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ - İSTANBUL