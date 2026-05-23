İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor

İran\'a yeni saldırı konuşulurken Trump\'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
23.05.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni saldırıları değerlendirdiğine ilişkin iddialar ülke basınının gündemindeyken, hafta sonu için planladığı New Jersey programını ve oğlunun düğününe katılımını iptal etti.

ABD merkezli New York Post, CBS, Fox News gibi haber kuruluşlarında yer alan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı, bu haftasonu için planlanan iki programını iptal etti.

PROGRAMLAR İPTAL, BAŞKENTTE KALIYOR

Beyaz Saray programına göre Trump dün New York'ta katıldığı bir etkinliğin ardından hafta sonunu New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde geçmeyi planlıyordu. Ancak program daha sonra değiştirildi ve Trump'ın Washington'da kalacağı açıklandı. Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "hükümetle ilgili koşullar" nedeniyle büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın Bahamalar'daki düğününe katılamayacağını duyurdu.

ABD-İRAN HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

"Bu önemli dönemde Washington'da, Beyaz Saray'da kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Trump'ın programını iptal etmesiyle eş zamanlı olarak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in da ABD-İran hattındaki tıkanıklığı aşmak amacıyla Tahran'da diplomatik temaslarda bulunduğu duyuruldu. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de hafta başında ikinci kez Tahran'ı ziyaret ettiği belirtildi."

"MUNİR VE ARAKÇİ GECE GEÇ SAATLERE KADAR GÖRÜŞTÜ"

İran Dışişleri Bakanlığı, Munir'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gece geç saatlere kadar görüştüğünü açıkladı. Bakanlığa göre görüşmede, gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimler ve bölgesel barış çabaları ele alındı. İslamabad, nisan ayında Washington ile Tahran arasındaki ilk doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmış ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.

İRAN'A YENİ SALDIRI İDDİASI

Gelişmeler, ABD ordusunun hafta sonu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından geldi.

ABD merkezli CBS News'e konuşan kaynaklar bu hafta Washington'un İran'a yönelik olası askeri seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. Haberlere göre Trump ayrıca İran'daki savaş gündemiyle en yakın danışmanlarını da topladı ancak henüz nihai bir karar alınmadı.

İran ise geri adım atmayacağı mesajını yineledi. İran hükümeti "teslim olmayacaklarını" açıklarken, İran Devrim Muhafızları ABD'nin yeni bir saldırı düzenlemesi halinde savaşın "bölgenin ötesine taşınabileceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu
Mutfağında kettle kullananlar dikkat Uzmanlar açık açık uyardı Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:53:03. #7.12#
SON DAKİKA: İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.