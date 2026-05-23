İran\'a yeni saldırı konuşulurken Trump\'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor

ABD merkezli New York Post, CBS, Fox News gibi haber kuruluşlarında yer alan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı, bu haftasonu için planlanan iki programını iptal etti.

PROGRAMLAR İPTAL, BAŞKENTTE KALIYOR

Beyaz Saray programına göre Trump dün New York'ta katıldığı bir etkinliğin ardından hafta sonunu New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde geçmeyi planlıyordu. Ancak program daha sonra değiştirildi ve Trump'ın Washington'da kalacağı açıklandı. Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "hükümetle ilgili koşullar" nedeniyle büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın Bahamalar'daki düğününe katılamayacağını duyurdu.

ABD-İRAN HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

"Bu önemli dönemde Washington'da, Beyaz Saray'da kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Trump'ın programını iptal etmesiyle eş zamanlı olarak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in da ABD-İran hattındaki tıkanıklığı aşmak amacıyla Tahran'da diplomatik temaslarda bulunduğu duyuruldu. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de hafta başında ikinci kez Tahran'ı ziyaret ettiği belirtildi."

"MUNİR VE ARAKÇİ GECE GEÇ SAATLERE KADAR GÖRÜŞTÜ"

İran Dışişleri Bakanlığı, Munir'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gece geç saatlere kadar görüştüğünü açıkladı. Bakanlığa göre görüşmede, gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimler ve bölgesel barış çabaları ele alındı. İslamabad, nisan ayında Washington ile Tahran arasındaki ilk doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmış ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.

İRAN'A YENİ SALDIRI İDDİASI

Gelişmeler, ABD ordusunun hafta sonu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından geldi.

ABD merkezli CBS News'e konuşan kaynaklar bu hafta Washington'un İran'a yönelik olası askeri seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. Haberlere göre Trump ayrıca İran'daki savaş gündemiyle en yakın danışmanlarını da topladı ancak henüz nihai bir karar alınmadı.

İran ise geri adım atmayacağı mesajını yineledi. İran hükümeti "teslim olmayacaklarını" açıklarken, İran Devrim Muhafızları ABD'nin yeni bir saldırı düzenlemesi halinde savaşın "bölgenin ötesine taşınabileceği" uyarısında bulundu.