Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti

22.05.2026 15:31
Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Savaş ve diğer davacıların avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu.

CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından dikkat çeken bir hukuki adım daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatları Kadri Gökhan Sultan ve Onur Yusuf Üregen, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak, mevcut parti yönetiminin bilgisi ve onayı olmadan yapıldığını savundukları “ihtiyati tedbirin kaldırılması” talebini geri çektiklerini açıkladı.

Başvuruda, söz konusu talebin CHP’nin güncel iradesini yansıtmadığı ve parti çıkarlarıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Avukat Kadri Gökhan Sultan ve Onur Yusuf Üregen, CHP kurultayı hakkında mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne başvurdu.

Başvuruda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararına karşı sunulan temyiz dilekçesinde, kararın esası yönünden bozma talebinde bulunulduğu, ayrıca ihtiyati tedbirin kaldırılmasının da istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki söz konusu başvuru, Parti Genel Başkanı'nın ve mevcut Parti Yönetiminin talimatı, bilgisi ve oluru alınmaksızın yapılmıştır. Parti iradesini temsil etme yetkisi bulunmayan kişilerce, müvekkil Partinin kurumsal menfaatleri ve güncel hukuki stratejisi gözetilmeden, aceleci ve kötü niyetli bir tutumla ihtiyati tedbirin kaldırılması talep edilmiştir. Bu nedenle temyiz dilekçesinde yer alan ihtiyati tedbirin kaldırılması istemi, müvekkil Partinin gerçek ve güncel iradesini yansıtmadığı gibi Parti çıkarlarıyla da bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ihtiyati tedbirin kaldırılması istemine yönelik başvurumuzu geri çekiyoruz."

Bu nedenlerle; Parti Genel Başkanının ve mevcut Parti Yönetiminin talimatı, bilgisi ve oluru alınmaksızın sunulan temyiz dilekçesinde yer alan ihtiyati tedbirin kaldırılması istemine yönelik vazgeçme talebimizin kabulüne karar verilmesini talep eder, bilgilerinize sunarız."

KILIÇDAROĞLU CHP'NİN 3 AVUKATINI AZLETTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk hamle olarak, CHP’nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği "azilname" ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

