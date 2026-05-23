Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

23.05.2026 14:03
CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'la ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yeni görevi hayırlı olsun" dedi.

CHP'de genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri, CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'e yönelik oldu. Kılıçdaroğlu, "Bu sabah yeni gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşecekti şu ana kadar görüşme olmadı. Kendisi ‘Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.’ demişti belki bugün gerçekleşir bu görüşme. Bir şeyi çok iyi bilmesi lazım. CHP köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL, 110 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİYLE YENİDEN GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

 CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşti.

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi.

1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.

CHP kaynakları, bu seçimin “grup içi güven tazeleme” nedeniyle yapıldığını belirtti.

CHP’DE “MUTLAK BUTLAN” KRİZİ

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki tartışmalar sürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP kurultayının iptaline hükmetmiş, karar sonrası eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve dönmüştü.

KURULTAY KARARLARI HÜKÜMSÜZ SAYILDI

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, söz konusu kurultayın ardından gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların geçersiz hale geldiği belirtildi. Kararla birlikte CHP’de yönetim tartışmaları da yeniden gündeme taşındı.

KARAR KILIÇDAROĞLU’NA TEBLİĞ EDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği ihtiyati tedbir kararı, icra memurları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ edildi. İcra memurlarının Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine giderek kararı ilettiği öğrenildi.

CHP’NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin “mutlak butlan” kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de parti yönetiminin tedbir kararına yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, partiyi uygun bir zamanda yeniden kurultaya götürme düşüncesini dile getirdiği öğrenildi.

Özgür Özel ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN’DEN KURULTAY AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak görevlendirilen ve son mahkeme kararıyla görevi sona eren Gürsel Tekin de süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekin, olağanüstü kurultayın 7-8 ay içinde yapılabileceğini söyledi.

