Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

22.05.2026 17:09
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Süreçten önceden haberdar edilmediklerini belirten öğrenciler ve mezunlar, "eğitim hakkımız gasp edildi" diyerek kampüste protesto başlattı. Protesto sırasında yönetimin kapıları kilitlemesi üzerine tansiyon yükselirken, giriş önünde bekleyen kalabalık, kilitlerin açılmasıyla rektörlük önünde oturma eylemine geçti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması, öğrenciler ve mezunlar tarafından kampüste protesto edildi. Üniversite yönetiminin kampüs kapısını kilitlemesi üzerine öğrenciler ve mezunlar uzun süre kampüs girişinde beklerken, daha sonra kapının açılmasıyla birlikte rektörlük binası önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. 

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

ÖĞRENCİLER KAMPÜSTE TOPLANDI 

Kararın ardından öğrenciler, üniversitenin kapatılmasına tepki göstermek amacıyla kampüste bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün başlangıç noktası olarak rektörlük binası önü seçildi. Protestolar sırasında öğrencilerin sloganlarla kararın geri çekilmesini talep ettiği görüldü.

Öğrencilerin açıklamalarına göre, süreçle ilgili kendilerine önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadı ve kararı kamuoyuyla aynı anda öğrendiler.

KAMPÜS KAPISI KİLİTLENDİ 

Protestolara destek vermek amacıyla çok sayıda mezun da kampüse geldi. Ancak öğrencilerin iddiasına göre üniversite yönetimi kampüs kapısını kilitleyerek öğrencilerin dışarı çıkmasını ve mezunların içeri girişini engelledi.

Kapı önünde toplanan öğrenciler, “Bilgi bizimdir bizim kalacak”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı. Protesto sırasında polis tarafından yapılan anonslarda bazı sloganların kanunsuz olduğu yönünde uyarılar yapıldı.

KİLİT AÇILDI, OTURMA EYLEMİNE GEÇİLDİ 

Bir süre sonra öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların girişimleri sonucu kapı açıldı. Ardından öğrenciler, mezunlar ve sendika temsilcileri birlikte rektörlük binası önüne yürüdü.

Burada yapılan açıklamaların ardından grup oturma eylemi başlattı.

ÖĞRENCİLER: EĞİTİM HAKKIMIZ GASP EDİLDİ 

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin kapatılmasının yalnızca öğrencileri değil akademisyenleri, idari personeli ve çalışanları da etkilediği savunuldu.

Açıklamada, faaliyetlerin durdurulmasıyla çok sayıda akademisyen, çalışan ve emekçinin sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, alınan kararın eğitim hakkı açısından ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Öğrenciler ayrıca üniversitenin geçmişte oluşturduğu akademik ve sosyal yapıyı korumaya devam edeceklerini belirterek, kapatma kararını kabul etmediklerini açıkladı.

SENDİKADAN AÇIKLAMA: ONBİNLERCE İNSAN ETKİLENİYOR 

Öğretmen Sendikası da yaptığı açıklamada, kararın yalnızca bir eğitim kurumunu değil; öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar dahil geniş bir kesimi etkilediğini savundu.

Açıklamada üniversitelerin yalnızca fiziki alanlar olmadığı belirtilerek, eğitim hakkının korunması ve sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Sendika taleplerini; kapatma kararının geri çekilmesi, sürecin kamuoyuna açık yürütülmesi ve öğrenciler ile çalışanlara yönelik güvencelerin açıklanması olarak sıraladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:45:21.
