Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı
22.05.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına katmak istediği Vedat Muriqi, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin Türkiye'ye dönmesi durumunda önceliğini eski takımı Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi.

Transfer piyasasında hareketli günler yaşanırken, Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray’ın radarına giren Vedat Muriqi’nin kariyer planı netleşti. İspanya'da Mallorca forması giyen deneyimli golcü, geleceğine dair son kararını verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNERSE TERCİHİ FENERBAHÇE

Muriqi'nin menajerlik şirketi ve yakın çevresinden sızan bilgilere göre, yıldız oyuncu sezon sonunda Mallorca'ya veda edip Türkiye'ye transfer olma seçeneğine oldukça sıcak bakıyor. Kosovalı oyuncunun Türkiye'ye dönmesi durumunda önceliğini eski takımı Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi.

DEVRE ARASINDA DA İSTENMİŞTİ

Vedat Muriqi, ocak ayı transfer döneminde de Fenerbahçe'nin radarında olmuş ancak İspanyol ekibi Mallorca bu transfere onay vermemişti. 

36 MAÇTA 22 GOLE İMZA ATTI

32 yaşındaki santrfor, bu sezon La Liga'da 36 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

Vedat Muriqi, Galatasaray, Fenerbahçe, Mallorca, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.