Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik resmi kadroyu duyurdu. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, kadroda yer alan isimlerden biri oldu. Ancak Sane'nin turnuva kadrosuna dahil edilmesi, Almanya'da futbol kamuoyunu ikiye böldü.

MATTHAUS'TAN SANE TEPKİSİ

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna aldığı Leroy Sane'yi sert bir şekilde eleştirdi.

''BEN SANE'Yİ KADROYA ALMAZDIM''

Matthaus, yaptığı açıklamada, ''Sane'nin son dört maçta 2 gol ve 3 asistlik performansı kulağa iyi geliyor ama kimlere karşı oynadık? Lüksemburg, Slovakya, İsviçre ve Gana... Bunlar Dünya Kupası için referans olacak rakipler mi?" dedi.

''BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI''

Efsane futbolcu, Sane'nin Slovakya'ya karşı iyi bir maç çıkardığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Diğer oyuncular daha istikrarlı performans gösterirken, 6-7 maçta bir iyi oynamak Dünya Kupası kadrosu için yeter mi? Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bile düzenli ilk 11'de oynayamıyor. Galatasaray'da da beklentilerin oldukça gerisinde kaldı." sözlerini sarf etti.

NAGELSMANN SANE'Yİ SAVUNDU

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise Sane'yi kadroya almasının gerekçelerini açıklayarak, "Kulüp seviyesindeki istatistikleri yeterince yüksek değildi, bunu kabul ediyorum. Ancak milli takımdaki son dört maçta 5 gol katkısı sağladı. Hızı ve tekniğiyle derin savunmalara karşı büyük etki yaratabilir. Onunla çok iyi bir ilişkim var ve onu sınırlarına kadar zorlayabileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 43 maça çıkan Leroy Sane, 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı.