Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir

22.05.2026 16:09  Güncelleme: 16:11
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin CHP'ye verdiği mutlak butlan kararına ilişkin ilk kez konuştu. Dervişoğlu, "Anayasamıza göre bu konulardaki tek ve son yetki sahibi olan YSK kararını hiçe sayarak, aslında anayasamızı çiğneyen bu yaklaşım, iktidar partisi de dahil tüm siyasi partiler için bir tehdittir" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na iade edilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. 

"ÖDÜLÜ DE CEZAYI DA MİLLETİMİZDEN BAŞKASI VEREMEZ"

Dervişoğlu, açıklamasında, "4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, kurultaydan 2 yıl sonra başlatılan hukuki sürecin sonunda karar açıklandı. Bu karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, Türkiye'nin 75 yıllık çok partili siyasal düzenini, seçme ve seçilme hakkını, demokrasimizi, hukuku, ülkenin bugününü ve istikbalini hedef almıştır. Demokrasinin temelinde millet egemenliği, eşitlik ve adalet vardır. Tam ve kamil demokrasilerde siyasi partiler milletin iradesiyle kurulur ve milletin iradesiyle yoluna devam eder. Bu yolda ödülü de gerektiğinde cezayı da milletimizden başkası veremez. İktidar ya da muhalefet fark etmez, tüm siyasi partiler bu ülkenin ortak siyasal mirasının parçalarıdır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sürüklendiğimiz tek adam rejiminde; baskıların, yoksulluğun, yolsuzluğun ve bugün karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğun sebebi de bu sistemdir. Sürekli millet iradesinden dem vuran Cumhur İttifakı'nın, iktidarını sürdürebilmek için tenezzül ettiği bu ve benzeri yöntemler, hukuk sistemimiz ve adalet kalemizin burçlarında gedik açmıştır" diye konuştu.

"İLAN EDİYORUM Kİ İYİ PARTİ TARAFTIR"

Meselenin yalnızca bir siyasi partinin kurultayı ile ilgili olmadığını söyleyen Dervişoğlu, "Bu mesele, seçim sistemimiz ve anayasamız açısından da ağır sonuçları olabilecek bir meseledir. İşte bu tarihi noktada ben Müsavat Dervişoğlu olarak huzurunuzda bir kez daha ifade ve ilan ediyorum ki İYİ Parti taraftır. İYİ Parti bu tek adam rejimine karşı, parlamenter demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, adil bir devlet, adil bir yargı ve adil bir yönetimden taraftır. Anayasamıza göre, bu konulardaki tek ve son yetki sahibi olan Yüksek Seçim Kurulu kararını hiçe sayarak, aslında anayasamızı çiğneyen bu yaklaşım, iktidar partisi de dahil tüm siyasi partiler için bir tehdittir. Yargı vesayeti anlamına gelebilecek böylesi bir adım, Anayasamızdan başlayarak ilgili yasalarımızı hiçe sayan, millet iradesine karşı yapılmış antidemokratik bir kalkışmadır. Cumhuriyet tarihi, millet iradesinin önüne engeller çıkarmaya çalışanların akıbetlerine dair örneklerle doludur. Türk milleti, anayasal haklara ve sarsılmaz iradesine ipotek koymaya kalkan, üniformalı ya da sivil her girişimi nihayetinde sandıkta cezalandırmış ve kutsal hakkını muhafaza etmiştir" dedi.

"İSTİKRAR, VATANDAŞIN YARININDAN EMİN OLMASIDIR"

Dervişoğlu, ayrıca, "Her fırsatta istikrardan söz eden iktidar, bu hukuksuzluğun ülkemizde tam bir istikrarsızlığa sebep olacağını görmüyor olamaz. İstikrar, vatandaşın yarınından emin olmasıdır. Tüccarın döviz kurundan, öğrencinin geleceğinden, kadının hayatından ve güvenliğinden, memurun ayın sonunu getirebilmesinden, çiftçinin ve emeklinin hakkını alabilmesinden emin olmasıdır. İstikrar, dedemizden aldığımızı torunumuza miras bırakabilmektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

