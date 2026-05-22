Arbeloa, Real Madrid\'deki geleceğini duyurdu

22.05.2026 16:11
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, La Liga'nın son haftasında yarın Athletic Bilbao ile oynayacakları mücadelenin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, La Liga'nın son haftasında yarın Athletic Bilbao ile oynayacakları maçtan önce yaptığı basın toplantısında gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. 

''BÜYÜK BİR MİNNETTARLIKLA AYRILIYORUM''

Arbeloa, "Oyuncular beni daha iyi bir insan haline getirdi ve her günümden keyif almamı sağladı. Bu nedenle Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" dedi.

"MOURINHO İLE BİRLİKTE OLMAMIN İMKANI YOK''

Real Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösterilen Jose Mourinho ile birlikte çalışma imkanı hakkında gelen bir soruya ise İspanyol çalıştırıcı, "Jose Mourinho’nun harika bir teknik ekibi var ve etrafında çok iyi bir kadro bulunuyor. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle gelecektir. Onunla birlikte olmamın imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Fener taraftarından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
