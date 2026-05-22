2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor.
Turnuvanın favorilerinden İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.
Kadroda radikal bir karar alan Tuchel, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White Lewis Hall, Fikayo Tomori, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi yıldız oyuncuları Dünya Kupası kadrosuna eklemedi. Bu karar ülkede büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
İngiltere Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones
Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins
Son Dakika › Spor › Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?