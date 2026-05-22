Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

22.05.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White Lewis Hall, Fikayo Tomori, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi yıldız oyuncuları kadroya almaması dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. 

İNGİLTERE'NİN KADROSU BELLİ OLDU

Turnuvanın favorilerinden İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK

Kadroda radikal bir karar alan Tuchel, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White Lewis Hall, Fikayo Tomori, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi yıldız oyuncuları Dünya Kupası kadrosuna eklemedi. Bu karar ülkede büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. 

Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

İngiltere Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Thomas Tuchel, İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Gazze’ye umut taşırken İsrail’in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.