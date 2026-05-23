Sel afetinde evladını kaybeden annenin, \'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim\' sözleri yürekleri dağladı

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte yaşamı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu. Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri'nin buluştuğu noktada bir 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 1 gün sonra cansız bedeni bulunan Deniz Hoşgel, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Evladının kaybetmesinin acısını yaşayan anne, 'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim ve arkadaşlarına güvenme' sözleri yürekleri dağladı. - HATAY