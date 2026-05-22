Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi

Fenerbahçe\'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş\'a önerildi
22.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin transferinde önemli aşama kaydettiği İskoç sol bek oyuncusu Andrew Robertson, Beşiktaş'a da önerildi. Siyah-beyazlılar, Robertson transferiyle ilgili kesin kararını takımın başına geçecek yeni teknik adamın raporu doğrultusunda verecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın gündemine dünyaca ünlü bir isim girdi. Liverpool’un deneyimli sol beki Andrew Robertson, menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı kulübe tavsiye edildi.

FENERBAHÇE İSTİYORDU, BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ

İskoç futbolcu için daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'nin önemli aşama kaydettiği biliniyordu. Ancak sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle bu transfer hamlesi askıya alınınca, menajerler rotayı Beşiktaş'a çevirdi ve 32 yaşındaki yıldız savunmacıyı siyah-beyazlı yönetime sundu.

SON KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren Beşiktaş yönetimi, şu sıralar tüm konsantrasyonunu yeni teknik direktör arayışına vermiş durumda. Siyah-beyazlılar, Robertson transferiyle ilgili kesin kararını takımın başına geçecek yeni teknik adamın raporu doğrultusunda netleştirecek.

LIVERPOOL'DA NE YAPTI?

Bu sezon Liverpool formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen tecrübeli sol bek, İngiliz ekibiyle çıktığı 35 resmi karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik bir skor katkısı üretti.

Fenerbahçe, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:58:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.