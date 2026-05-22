Özel tüm vekilleri davet etti: CHP\'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor

CHP içerisinde ‘mutlak butlan’ kararı sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor.
Son olarak mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 11.00’de Genel Merkez’de kapalı grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel, tüm milletvekillerini de söz konusu toplantıya katılmaya çağırdı. Özel, daha sonra ise saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
Ancak CHP’li vekillerden hangilerinin Özel’in çağrısına uyup uymayacağı ise belirsizliğini koruyor. Partinin başına geri dönmesine hükmedilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen vekillerin toplantıya katılmaması bekleniyor. Böylelikle Özel’in başkanlık edeceği grup toplantısı ile CHP içerisindeki “ak koyun ile kara koyunun” belli olması ve safların netleşmesi bekleniyor.
Özellikle, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararından önce yayımladığı ve partiye ‘arınma çağrısı’ yaptığı videoyu paylaşan vekillerin toplantıya katılmayacağı öngörülüyor.
Söz konusu vekiller şu isimlerden oluşuyor:
