Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

23.05.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevi biten Özgür Özel, partideki süreçle ilgili açıklama yaptı. Bugün yapılan seçimle tekrar CHP Grup Başkanı seçilen Özel, "Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok" dedi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan seçimde Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, “mutlak butlan” kararının ardından başlayan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım.  Herkesin beklediği tek şey partinin bu tartışmadan çıkıp 40 günde genel kurultay yapmasıdır." dedi.

"UZLAŞMA YOK"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine kapalı grup toplantısında seçilmiştim. 5 ay sonra kongrede Genel Başkan seçilmiştim. Mutlak Butlan kararı çıktı. Çeşitli birimlere yollandı. İlk kapalı grup toplantısında seçim yapılır kuralı var. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkan seçimi önerildi. Seçim yapıldı. Kullanılan oylardan biri dışında diğerleri banaydı. 110 arkadaşımın desteği ile Grup Başkanı seçildim. Hayırlı uğurlu olsun. Grup toplantısı 3 gün önce planlandı. Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü ona teklif edeceğimi düşünmüyordur. Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım. Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi."

"HEMEN KURULTAY YAPILMASI GEREKİYOR"

"Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk. Partiyi sağ sağlım ayrışmadan kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Dünkü telefon görüşmemizde en uygun zaman da kurultay yapalım demişti. En doğru karar hep birlikte verilir. Hiç şüphe yok ki en uygun zaman en kısa zamandır. Ara dönemden partimizi hızlıca çıkarmalıyız. Siyasette çeşitli gelişmeler olur ona göre pozisyonlar alınır. Teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı şimdi. 40 gün sonraki kurultay kararını gazete ilanını okumam lazım. Resmi Gazete'de kurultay kararının ilanını okuduktan sonra ancak Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürüm."

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye ilişkin "Ahlâki değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor. Köklerimize ve ahlâkımza sahip çıkmak zorundayız" sözlerine de yanıt veren Özel, "CHP tarihinde çok haksız eleştiriler aldığını biliyoruz. CHP'nin tarihini ben çok iyi biliyorum. CHP kendi içinde bunlara prim vermedi. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor" şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sen yavaş yavaş bavullarını topla 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    40 günde bu pslikleriniz temizlenmez en az bir yıl gerekir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Azpilicueta futbolu bıraktı Azpilicueta futbolu bıraktı
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı Vedat Muriqi seçimini yaptı Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

15:33
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “kurultay“ mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "kurultay" mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
15:30
Acun Ilıcalı’ya büyük şok Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:48:00. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.