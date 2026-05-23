JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JP Morgan\'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
23.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’li finans devi JPMorgan’daki "köle" davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket yöneticisi Lorna Hajdini’ye gönderildiği öne sürülen cinsel içerikli ve tehdit mesajları dava dosyasına girerken, ortaya çıkan ifadeler büyük yankı uyandırdı. Kamuoyuna yansıyan mesajların ardından skandal farklı bir boyuta taşındı.

ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase’i sarsan "köle" davasında yeni iddialar gündeme geldi. New York Post’un haberine göre, eski çalışma arkadaşı Chirayu Rana tarafından cinsel tacizle suçlanan üst düzey yönetici Lorna Hajdini, dava sürecinin ardından çok sayıda tehdit ve cinsel içerikli mesaj aldığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan dava dosyasına göre Hajdini’ye gönderilen mesajlarda ağır hakaretler, ölüm tehditleri ve rahatsız edici ifadeler yer aldı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya giren mesajlardan birinde şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

“Toplu tecavüze uğramanı ve sonrasında intihar etmeni umuyorum. Kahrolası pislik. Kendini öldür. Ailenin tümü agresif kanserden yavaş ve acı verici ölümlerle ölmesini içtenlikle umuyorum”

Bir başka mesajda ise şu ifadeler dikkat çekti:

"Aman Tanrım, sen çok havalı bir kızsın. Ne güzel kalçaların var. Sana karşı bir tutkum var"

“KÖLE” MESAJI DA DOSYADA

Dava dosyasında yer alan başka bir mesajda ise kendisini “köle” olarak tanımlayan bir kişinin Hajdini’ye ulaşarak şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Şimdiye kadar hakkınızda okuduğum her şey hoşuma gitti. Adım *** eğer bir köleye ihtiyacınız varsa ben bir efendi arıyorum. O herif tam bir korkak haha"

Başka bir mesajda ise şu ifadelerin kullanıldığı aktarıldı:

"Tek yapmam gereken seni ***. Amerika'daki her erkek seni *** istiyor. Umarım sıra bana da gelir"

DAVADA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Öte yandan davayı anonim olarak açan eski JPMorgan çalışanı Chirayu Rana da ilk kez kamuoyu önünde konuştu. Rana, suçlamaları reddederken, Lorna Hajdini’nin kendisini rızası dışında ilişkiye zorladığını ve ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü.

Amerikan basınında yer alan haberlerde Rana’nın dava sürecinden önce bankadan 20 milyon doları aşan tazminat talep ettiği iddiası da gündeme geldi.

JPMorgan cephesi ise yürütülen iç soruşturmada iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı.

Jp Morgan Chase Bank, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:00:03. #7.12#
SON DAKİKA: JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.