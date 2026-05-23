JP Morgan\'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase’i sarsan "köle" davasında yeni iddialar gündeme geldi. New York Post’un haberine göre, eski çalışma arkadaşı Chirayu Rana tarafından cinsel tacizle suçlanan üst düzey yönetici Lorna Hajdini, dava sürecinin ardından çok sayıda tehdit ve cinsel içerikli mesaj aldığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan dava dosyasına göre Hajdini’ye gönderilen mesajlarda ağır hakaretler, ölüm tehditleri ve rahatsız edici ifadeler yer aldı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya giren mesajlardan birinde şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

“Toplu tecavüze uğramanı ve sonrasında intihar etmeni umuyorum. Kahrolası pislik. Kendini öldür. Ailenin tümü agresif kanserden yavaş ve acı verici ölümlerle ölmesini içtenlikle umuyorum”

Bir başka mesajda ise şu ifadeler dikkat çekti:

"Aman Tanrım, sen çok havalı bir kızsın. Ne güzel kalçaların var. Sana karşı bir tutkum var"

“KÖLE” MESAJI DA DOSYADA

Dava dosyasında yer alan başka bir mesajda ise kendisini “köle” olarak tanımlayan bir kişinin Hajdini’ye ulaşarak şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Şimdiye kadar hakkınızda okuduğum her şey hoşuma gitti. Adım *** eğer bir köleye ihtiyacınız varsa ben bir efendi arıyorum. O herif tam bir korkak haha"

Başka bir mesajda ise şu ifadelerin kullanıldığı aktarıldı:

"Tek yapmam gereken seni ***. Amerika'daki her erkek seni *** istiyor. Umarım sıra bana da gelir"

DAVADA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Öte yandan davayı anonim olarak açan eski JPMorgan çalışanı Chirayu Rana da ilk kez kamuoyu önünde konuştu. Rana, suçlamaları reddederken, Lorna Hajdini’nin kendisini rızası dışında ilişkiye zorladığını ve ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü.

Amerikan basınında yer alan haberlerde Rana’nın dava sürecinden önce bankadan 20 milyon doları aşan tazminat talep ettiği iddiası da gündeme geldi.

JPMorgan cephesi ise yürütülen iç soruşturmada iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı.