Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın olay yaratan gözaltısına ait ses kayıtları, ünlü yıldızın polisleri ikna etmek için evinde lazanya yapmayı teklif ettiği çaresiz anları gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü 44 yaşındaki pop ikonunun, California’daki evinin yakınlarında tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle durdurulmasının ardından yaşananlar dünya basınında ilk sıraya yerleşti.

Araçta reçetesiz ilaçlar ve boş bir şarap kadehiyle yakalanan Spears’ın, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı anlarda polislere yalvardığı ses kayıtları hayranlarını şoke etti.

Karakol Yerine Evde Lazanya Ziyafeti TeklifiOrtaya çıkan şok ses kayıtlarında, polisin ısrarla araçtan inmesini talimatı üzerine Britney Spears’ın "Bundan hiç hoşlanmadım" diyerek direndiği duyuluyor.

Görevli memurun "Hoşlanıp hoşlanmamanız umurumda değil, size aracınızdan inmeniz talimatını veriyorum" şeklindeki kesin uyarısı, ünlü şarkıcıyı tam anlamıyla bir çöküşün eşiğine getirdi.

Polis otosuna binmemek için her yolu deneyen Spears, memurları ikna edebilmek için çaresizce şu sözlerle rüşvet gibi bir teklif sundu:"Hayır efendim, arabanıza binmek istemiyorum.

Benim evime gelebilirsiniz, size yemek yaparım, lazanya yaparım, canınız ne isterse! Evimde havuz var, çocuklarım da bu gece bana geliyor, lütfen."

Çevredekilerin dikkatini çekmemek için hızla yol kenarındaki kaldırıma götürülen ve elleri arkadan kelepçelenen şarkıcı, bu sırada çantasındaki telefonunun kaybolmasından endişe ederek polislere "Telefonumu siz mi aldınız?" diyerek bağırmaya devam etti.

Polis Raporu: Reçetesiz İlaçlar ve Şerit İhlaliResmi polis raporları, olayın perde arkasındaki korkunç detayları da gün yüzüne çıkardı. Vatandaşlardan gelen "aşırı hız yapan ve yolda savrulan bir araç" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Spears’ın üstü açık lüks BMW’siyle defalarca şerit ihlali yaptığını ve polis sirenlerini uzun süre umursamadığını belirtti.

Şarkıcının kahverengi çantasını arayan ekipler, kendi adına reçete edilmemiş "Adderall" (DEHB ilacı) ele geçirdi. Spears, o gün ayrıca duygu durum dengeleyici Lamictal, Prozac ve yüksek dozda nöbet önleyici ilaçlar aldığını itiraf etti.

Memurlar, Spears'ın süreç boyunca agresif tavırlardan aşırı flamboyanta uzanan keskin ruh değişimleri yaşadığını ve bir noktadan sonra polislere garip bir İngiliz aksanıyla hitap etmeye başladığını bildirdi.

Karakoldaki alkol nefes testlerini geçmesine rağmen, vücudundaki uyuşturucu madde etkisinin tespiti için götürüldüğü hastanede kan örneği vermemek adına olay çıkardı.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçundan dava açılan Britney Spears, avukatlarının yoğun çabası ve savcılıkla varılan uzlaşma sayesinde hapis cezasından kıl payı yırttı.

Mahkeme, ünlü yıldızı 12 ay adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ve gözaltında geçirdiği 1 günü cezadan düştü.

Cezanın bir parçası olarak 3 aylık bir rehabilitasyon ve alkol/madde eğitim programını tamamlama zorunluluğu getirilen Britney Spears’ın, "artık tamamen dibe vurduğunu" kabul ederek geçtiğimiz ay kendi rızasıyla profesyonel bir tedavi merkezine yattığı öğrenildi.