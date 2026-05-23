CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına 13 şüphelinin ifadesi dosyaya girdi. Şüpheliler suçlamaları reddetse de ifadelerde; belediyelerde işe alımlar, kurultay delegeleriyle temaslar, belediye ihaleleri ve “delegelerin çocuklarının işe sokulduğu” yönündeki duyumlar dikkat çekti.

Özellikle Gülhan Aydın’ın kızının iş arayışı, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan’ın aile bireylerinin belediyelerde istihdam bağlantıları, Safi Karayalçın’ın CHP’li belediyelerden aldığı işler ve Metin Kaya’nın “Kılıçdaroğlu’na yakınlık” beyanına karşılık elde ettiği siyasi pozisyonları dosyanın en çarpıcı başlıkları arasında yer aldı.

KURULTAY DOSYASINDA ORTAK SAVUNMA: BEN MENFAAT ALMADIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde şüphelilerin neredeyse tamamı aynı çizgide savunma yaptı. Şüpheliler, CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde oy tercihleri karşılığında para, iş, ihale ya da başka bir menfaat sağlanmadığını ileri sürdü.

Ancak tutanaklara yansıyan beyanlar yan yana getirildiğinde soruşturmanın odağındaki tablo dikkat çekici hale geldi. Bazı isimler kurultay delegesi olduğunu kabul ederken, bazıları oy tercihini “özgür irade” ile yaptığını söyledi. Buna karşın aynı ifadelerde belediye istihdamları, belediye ihaleleri, yakın akrabaların işe başlaması, kurultay öncesi ve sonrası temaslar ile delegeler üzerinde etkili olabilecek siyasi ilişkiler ayrı ayrı dosyaya girdi.

GÜLHAN AYDIN DOSYASI: KIZIM İŞ İÇİN GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR

Dosyanın en dikkat çeken ifadelerinden biri Gülhan Aydın’a ait oldu. Aydın, tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kendisini arayarak kurultayda kimi desteklediğini sorduğunu, ardından çocuklarının çalışıp çalışmadığını öğrendiğini anlattı. Aydın, kızının daha sonra telefonunda Özkan Yalım’la görüşmesini gördüğünü, Yalım’ın kim olduğunu sorduğunu ve “iş bulma konusunda yardımcı olabilir mi” diye kendisine danıştığını söyledi.

Aydın, kızının Özkan Yalım’a CV göndermiş olabileceğini kabul ederken, bunun kendi yönlendirmesiyle olmadığını savundu. Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği, çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceği yönündeki iddiasını ise reddetti.

Ancak soruşturma kapsamında Aydın, kurultay delegesi olduğunu, Özkan Yalım’la temas kurduğunu, çocuklarının işsiz olduğunun konuşulduğunu ve kızının daha sonra Yalım’la iş için temas kurmuş olabileceğini kabul etti. Bu diyalog zinciri, dosya kapsamındaki “iş vaadi karşılığı oy tercihi” iddiasını güçlendiren hususlardan biri olarak kayda geçti.

AİLECEK BELEDİYEDE İSTİHDAM

Melda Tanışman Tutan’ın ifadesi ise adeta belediye istihdamı üzerinden kurulan siyasi ilişki ağını gündeme taşıdı. Tutan, CHP İl Başkan Yardımcısı olduğunu, daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin Çekmeköy Belediyesi’nde çalıştığını, erkek kardeşinin ise 2024 Aralık ayında Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri biriminde işe başladığını kabul etti. Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını savunarak “kurultay pazarlığı olsaydı bir yıl beklemezdi” ifadelerini kullandı.

Melda Tanışman Tutan

“BİR DELEGENİN OĞLU BELEDİYEDE İŞE SOKULDU”

Şüphelilerden Hayati Kaya suçlamaları reddetti, kendisine herhangi bir menfaat teklif edilmediğini söyledi. Ancak ifadesindeki bir cümle dosyanın en çarpıcı yan notlarından biri oldu. Kaya, Ümraniye il delegelerinden Aydın isimli bir kişinin oğlunun belediyede işe sokulduğunu duyduğunu beyan etti. Kaya bu konuda doğrudan görgüsü olmadığını belirtse de bu beyan, soruşturmanın ana iddiasıyla örtüşen bir duyum olarak kayda geçti.

“İL KONGRESİ SONRASI BELEDİYE VE İBB MECLİS ÜYELİĞİ GÖREVLERİ GELDİ

Şüpheli Metin Kaya ise ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile hemşehrilik ve uzaktan akrabalık bağı bulunduğunu, kurultayda oy kullanma hakkı olsaydı Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyledi. İstanbul İl Kongresi’nde de Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığını, ancak listeyi görünce tarafsız kaldığını beyan etti. Kaya, kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetse de sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi Meclis üyeliği göreve getirildiğini beyan etti.

“KAHRAMANMARAŞ’TA TESADÜFEN ÖZGÜR EKİBİYLE KARŞILAŞTIK”

Kalender Özdemir, kurultay döneminde aktif görev almadığını, delegelere para dağıtmadığını, Turgut Koç’u ise Ataşehir Belediyesi döneminden tanıdığını söyledi. Gizli tanık ve Turgut Koç beyanlarını reddeden Özdemir, Kahramanmaraş’ta Özgür Özel’in ziyareti sırasında parti binası önünde bulunduğunu ancak bunun tesadüfi olduğunu savundu. Özdemir’in savunması, “oradaydım ama organizasyonun parçası değildim” şeklinde oldu.

VELİ AĞBABA’NIN ŞOFÖRÜNE “PARA TAŞIMA” İDDİASI SORULDU

Şüphelilerden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın şoförü Gaffar Çiçek, Ağbaba’nın yanında çalıştığını, para taşıdığına ilişkin iddiaları reddettiğini söyledi. Gökhan Böcek’in beyanlarında geçen kişi olmadığını savunan Çiçek, Malatya’da yaşadığını, Ankara’ya nadiren gittiğini ve mali profilinin incelenmesi halinde iddiaların doğru olmadığının görüleceğini ileri sürdü. Ancak Çiçek’in, Turgut Koç’u tanıdığını, Gökhan Cumalı’nın Veli Ağbaba İstanbul’a geldiğinde şoförlük yaptığını ve Koç’un çalışanı olduğunu söylemesi dosyadaki kişilerin ilişkiler ağını gösteren detaylar arasında yer aldı.

Gaffar Çiçek (Solda)

“VELİ AĞBABA’NIN TALEBİ İLE CUMALİ’Yİ SAVUNDUM”

Ayça Akpek Şenay, kurultay delegesi olmadığını, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olduğunu ve delegelere menfaat sağlandığına ilişkin bilgi ya da görgüsünün bulunmadığını söyledi. Ancak Gökhan Cumalı’nın sulh ceza sorgusunda müdafiliğini üstlendiğini, bunu kendisinden Veli Ağbaba’nın istediğini kabul etti. Bu beyan, soruşturmanın siyasi ve hukuki destek ağının nasıl işlediğine ilişkin dikkat çekici bir unsur olarak kayda geçti.