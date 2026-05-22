Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt

Hakan Safi\'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
22.05.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili konuşan Hakan Safi, deneyimli hocanın gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarındaki canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk hedeflediklerini belirten Hakan Safi, "Fenerbahçe, 8. kez Final Four'da. Önemli olan her sene buralarda olmak. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ben basketbola sevgimi ve yeteneğimi 7-8 yaşımda keşfettim. Bugün bu kadar hırslı ve mücadeleciysem basketbolun faydası oldu. Takımdaşlığın ne olduğunu anladım. Üniversiteye kadar basketbol oynadım. Üniversitede ayağımdaki sakatlık nedeniyle bıraktım."

"MOURINHO İLE BUGÜN KONUŞTUM"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile iletişimde olduğunu belirten Safi, "Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım." ifadelerini kullandı. 

''JORGE JESUS İLE TEMASIMIZ YOK''

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus ile ilgili de konuşan Hakan Safi, "Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum. Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil." sözlerini sarf etti. 

Jorge Jesus, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:32:42. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.