BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, Gün Sonunda Yükseldi

22.05.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, 644,31 puan artarak 13.808,20 puandan kapandı. Teknoloji, sanayi ve hizmetler endeksleri değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 644,31 puan artarak 13.808,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 13.865,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 739,22 puan ve yüzde 4,91 artışla 15.791,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 7,59, sanayi endeksi yüzde 5,13, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve mali endeks yüzde 3,93, değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 511 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 511 dolardan işlem görüyor Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 637 bin 100 oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 50,40, bileşik getirisi yüzde 44,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4958, satışta 45,6781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1602, sterlin/dolar paritesi 1,3436 ve dolar/yen paritesi 159,121 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 101,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:45:21. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.