BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, Gün Sonunda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 644,31 puan artarak 13.808,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 13.865,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 739,22 puan ve yüzde 4,91 artışla 15.791,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 7,59, sanayi endeksi yüzde 5,13, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve mali endeks yüzde 3,93, değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 511 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 511 dolardan işlem görüyor Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 637 bin 100 oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 50,40, bileşik getirisi yüzde 44,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4958, satışta 45,6781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1602, sterlin/dolar paritesi 1,3436 ve dolar/yen paritesi 159,121 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 101,6 dolardan işlem görüyor.