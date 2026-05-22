Yozgat'ta Yardımsever Yaya Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta kaza yapanlara yardım etmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü mevkiinde otomobil ve tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, aracından inerek yardım etmek amacıyla karşı şeride geçmek istedi. Bu esnada Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil, Yaşar Zengin'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zengin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan kalp masajına rağmen duran kalbi çalıştırılamayan Zengin, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
