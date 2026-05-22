Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi

22.05.2026 21:22
Milli futbolcu Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus ile gösterdiği performansın ardından Serie A’da 2025-2026 sezonunun en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

YILIN ''YÜKSELEN YILDIZ'' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ

Serie A’nın resmi internet sitesinden açıklanan sezonun en iyileri ödüllerinde, Juventus forması giyen milli futbolcu, 23 yaş altı oyunculara verilen 'Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi oldu. Lig yönetiminden yapılan açıklamada, ödüllerin takip verileri ve performans analizleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. 

2 KEZ AYIN EN İYİ GENÇ OYUNCUSU OLDU

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performans sayesinde Serie A’da 2 kez ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla Serie A’da çıktığı 33 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

