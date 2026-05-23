Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

23.05.2026 19:30
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı provokatif harita ve görsellerle küresel çapta büyük bir çatışma endişesine yol açtı. İran topraklarının tamamen ABD bayrağıyla kaplandığı ve üzerinde "Birleşik Orta Doğu Devletleri?" yazan bir harita paylaşan Trump, bölgeyi dizayn etme sinyali verdi. Bu paylaşımdan saatler sonra ise Grönland’ı dağların arkasından gizlice izlediği montaj bir görseli "Hello Grönland!" notuyla servis ederek genişlemeci dış politika mesajlarını sürdürdü.

Sosyal medya hesabını hem siyasi mesajlar hem de küresel gündemi sarsan çıkışlar için aktif şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir paylaşım zinciriyle dünya siyasetinin merkezine oturdu. Trump’ın özellikle İran sınırlarını ABD bayrağıyla kaplayan bir Orta Doğu haritası paylaşması, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu ve çatışma endişelerini zirveye tırmandırdı.

İRAN ÜZERİNDE ABD BAYRAĞI 

Trump'ın paylaştığı Orta Doğu haritasının üzerinde "United States of the Middle East?" (Birleşik Orta Doğu Devletleri?) sorusu yer aldı. Haritada asıl dikkat çeken unsur ise İran topraklarının tamamen Amerikan bayrağıyla kaplanmış olması oldu.

Görselde Suriye, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin isimleri yer alırken; İsrail, Lübnan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi kritik bölge ülkelerinin isimlerinin haritada yazılmaması uluslararası analistlerin ve medyanın gözünden kaçmadı. Bu durum, Trump'ın bölgeye yönelik yeni bir dizayn mesajı verip vermediği tartışmalarını alevlendirdi.

GRÖNLAND GÖNDERMESİ GERİ DÖNDÜ 

İran haritasıyla dünyayı ayağa kaldıran Trump, bu paylaşımdan sadece saatler sonra bir başka dikkat çekici görsel daha servis etti. "Hello, Greenland!" (Merhaba, Grönland!) başlığıyla paylaşılan montaj fotoğrafta Trump, Grönland'ın renkli evleri ve karlı dağlarının arkasından adayı gizlice izleyen devasa bir figür olarak resmedildi.

Daha önce de Grönland'ı satın almak istediğine dair çıkışlarıyla bilinen ve Venezuela için de benzer görseller paylaşan Trump'ın bu "genişlemeci" ve provokatif paylaşımları, sosyal medyada hem mizah konusu oldu hem de Washington'ın agresif dış politika hedeflerinin bir yansıması olarak değerlendirildi. 

Bölge uzmanları, Trump’ın bu hamlelerinin özellikle Orta Doğu’da yeni bir çatışma riskini tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

