Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı

23.05.2026 18:39
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kurultay iptali kararı ve CHP Genel Merkezi'nin resmi bildiriminin ardından parlamento kayıtlarında unvan değişikliğine gidildi. TBMM’nin resmi sitesinde Özgür Özel’in 'CHP Genel Başkanı' unvanı kaldırılarak '28. Dönem CHP Manisa Milletvekili' ve 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazıldı.

CHP’de yargı kararıyla tetiklenen liderlik krizi, parlamentonun dijital sistemine de yansıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, partinin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nı "mutlak butlan" kararıyla iptal edip Özgür Özel’i tedbiren görevden uzaklaştırmasının ardından başlayan kurumsal değişim, Meclis albümünde de tescillendi.

MECLİS RESMİ SAYFASINDAN "GENEL BAŞKAN" UNVANI SİLİNDİ

CHP Genel Merkezi tarafından mahkeme ilamıyla birlikte TBMM Başkanlığı'na gönderilen "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yasal Genel Başkanı'dır" yazısının ardından Meclis Bilgi İşlem Başkanlığı, TBMM’nin resmi internet sitesinde güncelleme yaptı. Özgür Özel’in profil sayfasında bulunan "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ibaresi tamamen kaldırıldı.

YENİ UNVANI DA EKLENDİ

Yapılan dijital güncellemenin ardından Özel’in sayfasına, bugün kapalı Meclis grup toplantısında seçildiği yeni görevi işlendi. Meclis kayıtlarında Özgür Özel için artık resmen "28. Dönem CHP Manisa Milletvekili" ve "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı" unvanları tanımlandı.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

1974 yılında Manisa’da doğan Özgür Özel, İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde orta ve lise öğrenimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde ise lisans eğitimini tamamladı. 

1999 yılında serbest eczacılığa başladı. Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği bulunmaktadır. 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. Dönemlerde CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu, CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ve TBMM Soma Maden Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı "değişim" hareketinin lideri olarak yarışan ve CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilen Özel, makemeden mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Özgür Özel, evli ve bir çocuk babasıdır. 

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
