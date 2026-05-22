Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme

22.05.2026 19:34
Umut Altaş, kırmızı bültenle aranıyor; cinayetle ilgili itirafları olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ın yakalanması için girişimler hızlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

Kaynak: AA

