Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
23.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akkaya hastane çıkışında, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:57:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.