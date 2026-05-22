İzmir'de çöp konteynerinin önünde, poşetlerde 33 ölü kedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde poşetler içinde 33 ölü kedi bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında soruşturma başlattı.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, dün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

VETERİNERE GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,