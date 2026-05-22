CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi

22.05.2026 18:26
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal eden "mutlak butlan" kararına genel merkezin yaptığı itiraz reddedilirken, icra memurları son anda rota değiştirip Kemal Kılıçdaroğlu’na görevi devralması yönündeki kararı resmen tebliğ etti; CHP Genel Merkezi'ne yapılacak tebligat ise önümüzdeki haftaya ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Seçimli Kurultay’ın mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından başlayan yetki krizi, eşi benzeri görülmemiş bir tebligat satrancına sahne oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına karşı CHP Genel Merkezi'nin sunduğu itiraz dilekçesini reddetmesi, partide ortaya çıkan iki başlılığı resmi boyuta taşıdı.

İCRA HEYETİ ROTA DEĞİŞTİRDİ: KILIÇDAROĞLU’NA TEBLİGAT YAPILDI

Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme hükmünü uygulamak üzere harekete geçen Ankara İcra Müdürlüğü ekiplerinin ilk adresi merak konusu oldu. Herkes icra memurlarının Özgür Özel'in bulunduğu CHP Genel Merkezi’ne gitmesini beklerken, son dakikada sürpriz bir rota değişikliği yaşandı.

İcra heyeti, ana muhalefet partisi binasına gitmekten vazgeçerek doğrudan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine yöneldi. Mahkemenin kurultay iptali ve yönetimi devralması yönündeki kararı, icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu’na resmen tebliğ edildi.

Tebliğ anında kurultayın iptali için ilk davayı açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen de hazır bulundu. Yapılan bu resmi bildirimle birlikte hukuki prosedürün ilk aşaması tamamlanmış oldu.

"GÖREVİ BAŞLAMIŞTIR, GENEL MERKEZ'E GİDECEK"

Tebligatın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sürecin resmileştiğini vurgulayarak iddialı mesajlar verdi. Sönmez, "Kılıçdaroğlu Genel Merkez’e gidecek. Bugünkü yapılan prosedürdür, görevi başlamıştır. Bundan sonra Türkiye’nin sorunlarına dair temiz siyaset başta olmak üzere toplumun sorunlarına çözüm üretmek için çalışacak" dedi. Kılıçdaroğlu’nun tüm arkadaşlarıyla istişare halinde olduğunu belirten Sönmez, "Gerginliğin tarafı değildir, olmayacaktır. Bir tane CHP var ve CHP’nin şu anki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" diyerek liderlik tartışmasına noktayı koydu.

PARTİLİLER KAPIYI KAPATTI, GENEL MERKEZ'E TEBLİGAT HAFTAYA ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligata karşılık, gözlerin çevrildiği Özgür Özel yönetiminin bulunduğu CHP Genel Merkezi cephesinde ise geçici bir nefes alma alanı oluştu. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, icra heyetini partiye sokmayacaklarını söyledi. Ardından Genel Merkez binasının kapıları kapatıldı. Gelişmelerin ardından İcra Müdürlüğü'nün CHP Genel Merkez binasına yapacağı resmi "mutlak butlan" tebliğinin önümüzdeki haftaya ertelendiği öğrenildi.

Bu erteleme kararı, Özgür Özel ve ekibine hukuki hamleler yapmak için birkaç günlük bir süre kazandırsa da, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan resmi tebliğ ve mahkemenin reddettiği itiraz kararı sonrası CHP'de Genel Merkez binasına kimin liderlik edeceği sorusu önümüzdeki haftanın en sıcak gündemi olacak.

