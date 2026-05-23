Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

23.05.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında şantiyede ölü bulunmasına ilişkin davada aralarında dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın'ın da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Böylelikle dosyaya ilişkin tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

İzmir’de emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın şantiyede ölü bulunmasına ilişkin dosya 8 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Yıllarca "intihar" denilen ancak yeni delillerle "cinayet" temelinde ilerleyen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin aralarında dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın'ın da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e yükseldi.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da tutuklandı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan Kaçar (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (solda), Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu (ortada) ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar (sağda) 

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47) ve yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri Mehmet Münir T., Mehmet Taylan T., dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Y., dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail K., Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan K., Grup Amiri Komiser Hüseyin V., polis memurları ve işçiler yer aldı.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'deki operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı. 1 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

BEKÇİLER TUTUKLANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve olayın meydana geldiği inşaatta bekçi oldukları öğrenilen Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve kepçe operatörü olan Bilal Çelik 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Adliyedeki işlemleri devam eden 18 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılana açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın, şantiyede ölü bulunması ile ilgili adliyeye sevk edilen, aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın (solda), Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer (ortada) ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer (sağda)

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA ESKİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VAR

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olduğu belirtilen İsmail Yalçın oldu.

Soruşturma dosyasına göre Yalçın'ın, herhangi bir adli görevi bulunmamasına rağmen olaydan hemen sonra inşaat firmasının sahibi Mehmet Münir Tanyer tarafından arandığı ve şüphelileri yönlendirdiği öne sürüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, Yalçın'ın Manisa’dan İzmir’e gelerek cinayet mahallinde bulunduğu, olay yerindeki delillere temas ettiği ve görevli polis memurlarını yönlendirdiği iddiaları da yer aldı.

“DELİLLER YOK EDİLDİ” İDDİASI

Dosyada yer alan tespitlerde, olay yerindeki kamera kayıtlarının, kayıt cihazlarının ve biyolojik delillerin yok edildiği, tahrif edildiği ya da yerlerinin değiştirildiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Savcılık, İsmail Yalçın'ın emniyet personeli üzerindeki idari nüfuzunu kullanarak delil kayıplarına neden olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

Ayrıca Yalçın'ın, olay günü şantiye alanında şirket sahipleriyle toplantılar yaptığı ve HTS kayıtlarına göre olay öncesi ile sonrasında firma yetkilileriyle yoğun iletişim halinde olduğu da soruşturma dosyasına girdi.

Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Fenerbahçe’nin gündemindeki Robertson Beşiktaş’a önerildi Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:30
Acun Ilıcalı’ya büyük şok Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:55:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.