Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

İzmir’de emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın şantiyede ölü bulunmasına ilişkin dosya 8 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Yıllarca "intihar" denilen ancak yeni delillerle "cinayet" temelinde ilerleyen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin aralarında dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın'ın da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e yükseldi.

Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da tutuklandı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan Kaçar (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (solda), Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu (ortada) ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar (sağda)

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47) ve yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri Mehmet Münir T., Mehmet Taylan T., dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Y., dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail K., Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan K., Grup Amiri Komiser Hüseyin V., polis memurları ve işçiler yer aldı.

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'deki operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı. 1 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

BEKÇİLER TUTUKLANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve olayın meydana geldiği inşaatta bekçi oldukları öğrenilen Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve kepçe operatörü olan Bilal Çelik 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Adliyedeki işlemleri devam eden 18 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılana açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın, şantiyede ölü bulunması ile ilgili adliyeye sevk edilen, aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın (solda), Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer (ortada) ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer (sağda)

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA ESKİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VAR

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olduğu belirtilen İsmail Yalçın oldu.

Soruşturma dosyasına göre Yalçın'ın, herhangi bir adli görevi bulunmamasına rağmen olaydan hemen sonra inşaat firmasının sahibi Mehmet Münir Tanyer tarafından arandığı ve şüphelileri yönlendirdiği öne sürüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, Yalçın'ın Manisa’dan İzmir’e gelerek cinayet mahallinde bulunduğu, olay yerindeki delillere temas ettiği ve görevli polis memurlarını yönlendirdiği iddiaları da yer aldı.

“DELİLLER YOK EDİLDİ” İDDİASI

Dosyada yer alan tespitlerde, olay yerindeki kamera kayıtlarının, kayıt cihazlarının ve biyolojik delillerin yok edildiği, tahrif edildiği ya da yerlerinin değiştirildiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Savcılık, İsmail Yalçın'ın emniyet personeli üzerindeki idari nüfuzunu kullanarak delil kayıplarına neden olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

Ayrıca Yalçın'ın, olay günü şantiye alanında şirket sahipleriyle toplantılar yaptığı ve HTS kayıtlarına göre olay öncesi ile sonrasında firma yetkilileriyle yoğun iletişim halinde olduğu da soruşturma dosyasına girdi.