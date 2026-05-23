Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
23.05.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18 civarında zam yapılabileceğini belirtti. Karakaş, seyyanen zam ve refah payı ihtimalinin ise şimdilik düşük göründüğünü ifade etti.

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaş tarafından beklenirken, SGK uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgiler doğrultusunda emekli maaşlarında oluşabilecek zam oranları ve olası refah payı ihtimaline ilişkin konuştu.

“ZAM ORANI YÜZDE 18,58’E ULAŞABİLİR”

Karakaş, kümülatif enflasyon hesaplamalarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 18,58 oranında artış ihtimali bulunduğunu söyledi. En kötü senaryoda bile zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini ifade eden Karakaş, kesin rakamların mayıs ve haziran enflasyon verileriyle netleşeceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BELİRSİZLİK

Karakaş, en büyük soru işaretinin “en düşük emekli maaşı” uygulamasında yaşandığını dile getirdi. Hükümetin bu sistemi tamamen kaldırarak yalnızca sosyal yardıma ihtiyaç duyan emeklilere destek verilmesi yönünde yeni bir model üzerinde çalışabileceğinin konuşulduğunu aktaran Karakaş, bu durumun milyonlarca emekliyi belirli bir maaş sınırında sabitleyebileceğine dikkat çekti.

“SEYYANEN ZAM ŞİMDİLİK UZAK GÖRÜNÜYOR”

Emeklilerin en çok merak ettiği seyyanen zam ve refah payı konusunda da konuşan Karakaş, beklentilerin şu aşamada düşük olduğunu söyledi. Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgiler doğrultusunda savaşların oluşturduğu küresel ekonomik belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri nedeniyle ilave iyileştirme ihtimalinin zayıf göründüğünü ifade etti.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA

Temmuz ayında yapılacak kesin zam oranı, TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Azpilicueta futbolu bıraktı Azpilicueta futbolu bıraktı

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:18:18. #7.13#
SON DAKİKA: Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.