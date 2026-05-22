Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

22.05.2026 20:23
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gazetecilere canlı yayında açıklama yaptı. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun neden basının karşısına çıkmadığına ilişkin soruya, "Ses tellerinde bir problem olduğu için çıkmıyor. Ama yarın uygun gördüğü takdirde yarın açıklama yapar. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kararın elden tebliğ edilmesinin ardından kameraların karşısına geçen Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun hukuken resmen göreve başladığını belirtti. 

KILIÇDAROĞLU, SES TELLERİNDEN PROBLEM YAŞIYORMUŞ

Kılıçdaroğlu'nun neden basının karşısına çıkmadığına yönelik soruya da yanıt veren Sönmez, ses tellerinde rahatsızlık yaşadığını söyledi.

"YARIN UYGUN GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE AÇIKLAMA YAPAR

Sönmez, "Ses tellerinde bir problem olduğu için çıkmıyor. Ama yarın uygun gördüğü takdirde açıklama yapar. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz" dedi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Çıkmıyor mu yoksa çıkamıyor mu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
