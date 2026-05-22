Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kararın elden tebliğ edilmesinin ardından kameraların karşısına geçen Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun hukuken resmen göreve başladığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU, SES TELLERİNDEN PROBLEM YAŞIYORMUŞ

Kılıçdaroğlu'nun neden basının karşısına çıkmadığına yönelik soruya da yanıt veren Sönmez, ses tellerinde rahatsızlık yaşadığını söyledi.

"YARIN UYGUN GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE AÇIKLAMA YAPAR

Sönmez, "Ses tellerinde bir problem olduğu için çıkmıyor. Ama yarın uygun gördüğü takdirde açıklama yapar. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz" dedi.