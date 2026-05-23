EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO\'su Chus Bueno, Fenerbahçe\'den özür diledi

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno, dün Atina'da oynanan Olympiakos- Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

''FENERBAHÇE'DEN VE TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİM''

Atina'da düzenlenen basın toplantısında bilet kriziyle ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bodiroga, "Tabii ki yaşananlar için Fenerbahçe'den ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim. Günün sonunda sorunu çözdük, herkes içeri girebildi ama elbette istediğimiz gibi olmadı. Bunun için Fenerbahçe'den ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.

Dün birçok Fenerbahçe taraftarının biletleri olmasına rağmen arenaya girememesi ve Fenerbahçe kulüp yönetiminin bu konu hakkında Avrupa Ligi'ni eleştirmesi ile ilgili soruya Avrupa Ligi CEO'su Bueno ise "Olanlardan dolayı Fenerbahçe Beko taraftarlarından özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.