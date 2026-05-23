Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takımımıza Kenan Yıldız'ın sakatlık haberinin ardından bir kötü haber daha geldi.
HT Spor'un haberine göre; A Milli Takımımızın bugünkü idmanında, yarı sahada yapılan çift kale maçta ayağının zemine takılması sonucu yerde kalan Kerem Aktürkoğlu, idmana devam edemedi.
Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sağlık ekibi tarafından dizi bandajlanan yıldız isim, yürümekte güçlük çekince görevliler tarafından araçla sahadan çıkarıldı.
