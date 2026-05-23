Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı

23.05.2026 17:35
Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak girdiği seçimde bin 780 oy alan Dursun Özbek, 4’üncü kez başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı olduğu seçimde 105. dönem yönetimi belirlendi. Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Dursun Özbek, 1780 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak.

Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNE GİRİŞ YAPIYOR

Dursun Özbek, bu seçimle birlikte başkanlığındaki 4. döneme giriş yapacak. Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat, Galatasaray başkanı seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

2015'te yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

Dursun Aydın Özbek, Haziran 2022'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda Galatasaray’da ikinci başkanlık dönemini yaşarken Mayıs 2024'teki Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda ise yeniden başkan seçilerek üçüncü dönemine giriş yapmıştı.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyleydi:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

