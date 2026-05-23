Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.
Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek. Ayrıca Premier Lig'de ilk kez bir Türk'ün sahibi olduğu takım mücadele edecek.
Rakibi attığı tek golle alt eden ve Premier Lig'e yükselen Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City'nin kasasına 300 milyon Euro girdi.
Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
