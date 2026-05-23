Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

23.05.2026 19:30
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

HULL CITY 90+5'TE ÖNE GEÇTİ

Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı. 

HULL CITY PREMİER LİG'DE

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek. Ayrıca Premier Lig'de ilk kez bir Türk'ün sahibi olduğu takım mücadele edecek. 

300 MİLYON EURO KAZANDI

Rakibi attığı tek golle alt eden ve Premier Lig'e yükselen Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City'nin kasasına 300 milyon Euro girdi. 

PREMIER LİG'E YÜKSELEN DİĞER TAKIMLAR

Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Tebrikler, bir Türk başarılı oluyor hepimizi gururlandırıyor, sadece premier lige katılımından dolayı 300 milyon Euro ,ne diyelim başarılarin devamını dileyelim 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bir Türk ???? olarak gurur duydum 1 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Kuru dala el at bu şansla yeşerir 0 0 Yanıtla
  • Erdem Çetinkaya Erdem Çetinkaya:
    Tebrik etmiyorum. Bu adamın da Masak raporlarına bakılmalı Sn Bakan Gürlek ?? 0 0 Yanıtla
  • Engin Tutum Engin Tutum:
    sebep 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
