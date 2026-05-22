FED\'in yeni başkanı Kevin Warsh yemin etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı. Tören, Fed başkanlarının genellikle kurum içinde göreve başlaması nedeniyle dikkat çekerken, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen yemin töreni yaklaşık 39 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TRUMP: FED'E LİDERLİK ETMEK İÇİN DAHA DONANIMLI KİMSE YOK"

Yemin töreninde konuşan Trump, Warsh’un eğitim geçmişi ve kamu deneyimine dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası’nı yönetmek için doğru isim olduğunu savundu.

Trump, Warsh’un 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, kuruma duyduğu saygıya vurgu yaptı. Yeni Fed Başkanı’nın bağımsız hareket etmesini istediğini belirten Trump, “Kevin’ın tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bana ya da başka birine bakmadan kendi bildiği doğrultuda hareket etsin” mesajı verdi.

FED'İN YÖNÜNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Konuşmasında Fed’in son yıllardaki politikalarını da eleştiren Trump, kurumun temel görevlerinden uzaklaştığını savundu. Özellikle iklim politikaları ile çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi başlıklara yönelmenin Fed’in asli sorumluluklarını ikinci plana ittiğini ifade etti.

Eski yönetim döneminde bütçe açıklarının büyüdüğünü ve enflasyon baskısının arttığını söyleyen Trump, Warsh’un Fed’e duyulan güveni yeniden inşa edeceğini öne sürdü.

“ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ AMA BÜYÜMEYİ DURDURMAK İSTEMİYORUZ"

Trump, Warsh’un ekonomik yaklaşımının bazı seleflerinden ayrıldığını belirterek ekonomik büyümenin enflasyonla eş anlamlı olmadığını söyledi.

Yeni Fed yönetiminin ekonomik büyümeyi destekleyen ancak fiyat istikrarını da koruyan bir model oluşturmasını beklediğini ifade eden Trump, Warsh’un kurum içinde reform ve modernizasyon adımları atacağını kaydetti. Bu kapsamda veri toplama yöntemlerinin güncellenmesi ve karar alma süreçlerinde kullanılan modellerin yeniden ele alınacağını dile getirdi.

WARSH: REFORM ODAKLI BİR FED'E LİDERLİK EDECEĞİM

Yemin ederek resmen göreve başlayan Warsh ise konuşmasında görevi enerji ve kararlılıkla üstlendiğini söyledi.

Fed’in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerine vurgu yapan Warsh, bu amaçlara bağımsızlık ve netlikle ulaşılması halinde daha düşük enflasyon, daha güçlü büyüme ve daha yüksek reel gelir seviyesinin mümkün olacağını ifade etti.

Warsh, “Geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçevelerden uzaklaşan, dürüstlük ve performans standartlarını önceleyen reform odaklı bir Fed’e liderlik edeceğim” dedi.

BEYAZ SARAY'DA 39 YIL SONRA BİR İLK

Trump, Warsh’u 30 Ocak’ta Fed Başkanlığı için aday göstermişti. ABD Senatosu ise 13 Mayıs’ta adaylığı onayladı.

Kevin Warsh, Stanford University ve Harvard Law School mezunu. Daha önce 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapan Warsh, yeni dönemde para politikasının yönüne ilişkin yakından takip edilecek isimlerin başında geliyor.

Beyaz Saray'da yemin eden son Fed başkanı, 1987'de Alan Greenspan olmuştu.