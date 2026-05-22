ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump\'a istifasını sundu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine konulan nadir görülen kemik kanseri teşhisini gerekçe göstererek görevinden ayrılma kararı aldı. Başkan Donald Trump’a sunduğu istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Gabbard, kamu görevinden çekilerek eşinin tedavi sürecinde yanında olmak istediğini açıkladı. İstifanın 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

GABBARD: BU MÜCADELEDE EŞİMİN YANINDA OLACAĞIM

Paylaştığı mektupta Trump’a teşekkür eden Gabbard, görev süresi boyunca kendisine duyulan güven için minnettar olduğunu belirtti.

Gabbard, eşi Abraham’a kısa süre önce son derece nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu aktararak, önümüzdeki dönemde ailesine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Mektubunda, “Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca onu büyük zorluklar bekliyor. Bu süreçte yanında olmak ve kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor” mesajını verdi.

Gabbard, görevden ayrılmadan önce geçiş sürecini eksiksiz yürütmek istediğini belirterek, yönetim içinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışacağını kaydetti.

Ailesinin yaşadığı bu zorlu süreçte gösterilen anlayış nedeniyle Trump yönetimine teşekkür etti.

TRUMP: HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI

ABD Başkanı Donald Trump da Gabbard’ın istifa mektubunun ardından açıklama yaptı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Gabbard’ın görev süresince başarılı bir performans ortaya koyduğunu savunarak, eşinin sağlık sürecinde yanında olma kararını desteklediğini belirtti.

Trump ayrıca, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas’ın geçici olarak görevi devralacağını duyurdu.

ABD BASININDA FARKLI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Gabbard istifasında yalnızca ailevi nedenlere işaret etse de ABD basınında farklı değerlendirmeler de yer aldı.

Bazı haberlerde, son dönemde Beyaz Saray ile Gabbard arasında özellikle İran politikası ve bazı ulusal güvenlik dosyaları konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürüldü. Ayrıca Gabbard’ın bazı kritik süreçlerin dışında bırakıldığı ve Beyaz Saray’ın görev değişikliğini daha önce değerlendirdiği iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.