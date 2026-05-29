Ayrancı Barajı Taşmaya Başladı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle geçen yıl tamamen kuruyan Ayrancı Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak taşmaya başladı.

Bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir öneme sahip olan Ayrancı Barajı'nın tekrar dolarak taşmaya başlaması, yöre halkı ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Nurettin Kanat, kurak geçen dönemin ardından gelen yağışların bölgeye bereket getirdiğini ifade etti. Ufak çaplı tarım işleriyle uğraştığını belirten Kanat, "Önceki yıllar yağışlar çok kısır geçti. Bu sene bolluk bereket oldu. Yağışlarımız bol. Mahsuller bol, meyveler fena değil. Baraj dolu gözüküyor. Bahçeler sulanıyor" diyerek barajdaki su seviyesinin tarımsal üretime olumlu yansıdığını dile getirdi.

Geçen yıl tamamen kuruduktan sonra bu yıl bereketli yağışlarla dolan baraj dronla havadan görüntülendi. - KARAMAN