"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

İngiltere'de meydana gelen olayda Müslüman bir genç, kimliği henüz açıklanmayan saldırgan tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Görüntülere yansıyan diyalogda mağdur kişinin, "Neden durduk yere bana vurmak istiyorsun?" diye sorduğu duyuldu.

Saldırgan ise bu soruya, "Çünkü sen Müslümansın" ifadeleriyle karşılık verdi.

SALDIRI GİRİŞİMİ TERS TEPTİ

Kısa süre sonra fiziksel saldırı girişiminde bulunan şahıs, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine yönelen saldırıyı savuşturan Müslüman genç, attığı tek yumrukla saldırganı yere serdi.