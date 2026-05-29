"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü - Son Dakika
"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

29.05.2026 10:08
İngiltere'de bir saldırgan, "Çünkü sen Müslümansın" diyerek bir kişiye saldırmaya kalktı. Sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalan Müslüman genç, daha fazla dayanamayarak saldırganı tek yumrukla yere serdi.

İngiltere'de meydana gelen olayda Müslüman bir genç, kimliği henüz açıklanmayan saldırgan tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Görüntülere yansıyan diyalogda mağdur kişinin, "Neden durduk yere bana vurmak istiyorsun?" diye sorduğu duyuldu.

Saldırgan ise bu soruya, "Çünkü sen Müslümansın" ifadeleriyle karşılık verdi.

SALDIRI GİRİŞİMİ TERS TEPTİ

Kısa süre sonra fiziksel saldırı girişiminde bulunan şahıs, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine yönelen saldırıyı savuşturan Müslüman genç, attığı tek yumrukla saldırganı yere serdi.

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    eline sağlik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
