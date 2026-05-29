Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

29.05.2026 10:26
Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi henüz kararını vermedi. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızdan yanıt beklerken, teknik direktör Okan Buruk'un ise Icardi'nin durumundan bağımsız olarak Osimhen'e alternatif yeni bir forvet istediği ve kadro planlamasını buna göre yaptığı öne sürüldü. Icardi'nin takımda kalması halinde forma süresinin azalabileceği iddia ediliyor.

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızdan yanıt bekleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ise Icardi'nin kararından bağımsız olarak yeni bir forvet transferi istediği öne sürüldü.

ICARDI KARARINI TATİL DÖNÜŞÜ VERECEK

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklifinde bulunurken yıldız futbolcunun kararını tatil dönüşünde açıklaması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek'in takımda kalmasını istediği Icardi'ye 1 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon euro önerildiği belirtildi.

MENAJERİ TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

10 milyon euro kazandığı ifade edilen 33 yaşındaki futbolcuya sunulan maaş ve sözleşme süresinin, menajeri Elio Pino tarafından yeterli bulunmadığı öne sürüldü. Buna rağmen Icardi'nin önceliğinin yüksek maaştan çok düzenli forma şansı olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise mevcut teklifinde değişiklik yapmayı düşünmediği aktarıldı.

OKAN BURUK PLANLARINI ICARDI'YE GÖRE YAPMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağından bağımsız olarak yeni bir santrfor transferi istediği iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Victor Osimhen'e alternatif olacak bir golcü arayışında olduğu ve kadro planlamasını Icardi üzerinden şekillendirmediği belirtildi.

BERTUĞ YILDIRIM GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için nabız yokladığı öne sürüldü. Yeni bir forvet transferinin gerçekleşmesi ve Icardi'nin takımda kalması halinde Arjantinli yıldızın üçüncü forvet konumuna gerileyebileceği belirtiliyor. Bu durumun da ayrılık ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor.

SÜPER LİG'DE ETKİLİ PERFORMANS

Geride kalan sezonda Süper Lig'de 31 maça çıkan Mauro Icardi, 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Toplam 1313 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, yaklaşık her 94 dakikada bir skor katkısı vererek dikkat çekici bir istatistik yakaladı.

