Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe\'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
01.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fred, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun ayrılığı için sarı-lacivertli kulübün tazminat talep ettiği öne sürülürken, Brezilyalı yıldızın çocukluk hayalini gerçekleştirerek ülkesine dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Fred'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın, ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

BREZİLYA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Fred ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun Brezilya ekibiyle uzun vadeli bir sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

Haberlere göre Atletico Mineiro, Fred'e 2029 yılına kadar geçerli olacak ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir kontrat teklif etti. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübünde kazanacağı ücretin ise Fenerbahçe'deki maaşıyla benzer seviyede olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

HULK'UN YERİNİ DOLDURACAK

Atletico Mineiro'nun Fred'i yalnızca futbolculuğu için değil, takım içindeki liderlik rolü nedeniyle de istediği ifade edildi. Brezilya temsilcisinin, kulüpten ayrılan Hulk'un saha içi ve saha dışındaki etkisini Fred ile telafi etmeyi planladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT ŞARTI

Öte yandan Fred'in temsilcilerinin ayrılık isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun ayrılığı için maddi tazminat talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin seçim sürecinin tamamlanmasının ardından hız kazanması bekleniyor.

ÇOCUKLUK HAYALİNE BİR ADIM

Çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğu bilinen Fred'in, son yıllarda kulüple sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Deneyimli futbolcunun Belo Horizonte kentinde ev satın aldığı ve Brezilya'ya dönüş planları yaptığı da öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sarı-lacivertli formayla orta sahada takımın en önemli oyuncularından biri olan Fred'in olası ayrılığı, Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasını da doğrudan etkileyebilir. Yönetimin, transferin gerçekleşmesi halinde orta sahaya önemli bir takviye yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:20
Ousmane Dembele’ye şampiyonluk kutlamasında şok Havaya attılar, tutamadılar
Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
16:10
Akaryakıta 3 indirim birden
Akaryakıta 3 indirim birden
15:56
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
15:51
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:15:28. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.